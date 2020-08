El Gobierno rechaza la mitad de las solicitudes del ingreso mínimo vital

El alud de solicitudes para percibir el nuevo ingreso mínimo vital, ante la escalada súbita de la pobreza provocada por la crisis del coronavirus, tiene saturadas las oficinas de la Seguridad Social. Los trabajadores del INSS han alcanzado a tramitar menos del 20% de las 750.000 solicitudes presentadas desde que se puso en marcha este subsidio el pasado 15 de junio. Y del total de expedientes atendidos, unos 143.000, el ratio de denegaciones ronda el 50%; según los datos publicados ayer por la Seguridad Social. Los errores a la hora de presentar la documentación y exceder los límites de renta o patrimonio establecidos por ley son los principales motivos que ha aducido el ministerio dirigido por José Luis Escrivá. Actualmente, 80.000 familias perciben esta renta mínima.

El colapso que vienen denunciado los trabajadores del INSS, las entidades del tercer sector y los potenciales beneficiarios de esta renta mínima se va traduciendo en cifras de gestión. "Si queremos hacerlo bien no se podía hacer de otra forma", se defendió ayer Escrivá en rueda de prensa desde Valencia. Tras los primeros 74.000 subsidios convertidos de oficio a partir de junio, la plantilla de la Seguridad Social ha reconocido en dos meses otras 6.000. La marcha hasta ahora ha sido lenta y la demanda muy elevada, tal como reconoció Escrivá. Pues la cifra de 750.000 solicitudes presentadas equivale a todos los expedientes para nuevas pensiones que llegan a la Seguridad Social a lo largo de un año.

El objetivo que se marcó el Gobierno en su diseño del IMV era que 850.000 familias llegaran a cobrar este subsidio. De momento lo perciben 80.000 familias, el 9,4% de lo planteado. Sumando las nóminas de junio, julio y agosto, la Seguridad Social ha desembolsado 120 millones de euros para costear estos subsidios. El refuerzo de plantillas, ante la pérdida de efectivos durante los últimos años, es un clamor sindical que reconoce procedente el ministro.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, anunció ayer que habrá movilizaciones en septiembre si el Gobierno no resuelve de manera inmediata la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IVM). En línea con las críticas del día anterior, Álvarez calificó de "inhumano" que se esté discutiendo si falta o no un papel cuando cerca de un millón familias no reciben ninguna ayuda desde el pasado mes de marzo y criticó que se está pensando en cobrarlo en septiembre con carácter retroactivo "como si se pudiera comer con carácter retroactivo en este país". "El Gobierno tiene que dar respuesta a esta demanda de las sindicatos -recalcó-; desde marzo, saben que más de un millón de familias no tiene ningún ingreso porque estaban en la economía sumergida".

Esperando a Hacienda

Con el objetivo de acelerar los trámites durante los próximos meses, la Seguridad Social sigue pendiente del ok de Hacienda para incorporar 1.250 interinos para reforzar su plantilla. Escrivá también suscribió un contrato para incorporar a otros 500 trabajadores de refuerzo de la empresa semipública Tragsa, por el que desembolsará 6,1 millones de euros. Este segundo apoyo suscita críticas por parte de los sindicatos, pues son trabajadores sin autorización para validar nuevos subsidios. Lo que no acaba de reducir su carga de trabajo.