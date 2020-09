Los afectados por ERTE desde marzo verán su paga reducida a la mitad a partir de septiembre

Aquellos trabajadores que lleven desde el mes de marzo, y de manera ininterrumpida, en ERTE verán reducido el importe de su prestación por desempleo. Una reducción que puede afectar a miles de personas en España, principalmente en el sector de la hostelería y las actividades vinculadas con el turismo que no hayan vuelto a reabrir desde la declaración del estado de alarma. Este descenso en el cobro de la prestación se producirá, si no hay cambio normativo que lo evite, a partir de la nómina del mes de septiembre, que se cobra en octubre, y viene provocada por una de las modificaciones introducidas en la última reforma laboral del PP.

Un trabajador, al darse de alta para cobrar el paro, comienza percibiendo el 70% de su base reguladora, con un límite de entre 1.098,09 y 1.411,83 euros al mes; según el número de hijos. Al cabo de seis meses de cobrar dicha prestación, el importe baja y se reduce al 50% de la base reguladora. Este fue uno de los muchos cambios que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en la normativa laboral con su reforma. Antes, a los seis meses el descenso era del 70% al 60%.

¿Cuántos trabajadores afectados por un ERTE se verán damnificados por ello? Ni el Gobierno, ni los sindicatos tienen un cálculo exacto. Serán todos aquellos empleados que han permanecido de manera ininterrumpida en suspensión por un expediente desde marzo. No se verán perjudicados aquellos que estén empleados en una empresa que mantiene desde marzo un ERTE, pero que en algún momento los ha reactivado para trabajar aunque sea una sola jornada. Siempre que en dicho trámite se dieran de baja como demandantes de la prestación.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, en la segunda semana de agosto había en España 843.000 trabajadores afectados por un ERTE. De estos, 179.662 están localizados en Cataluña. ¿Cuántos de estos llevan en erte desde marzo? No hay datos disponibles, pero si no hay un cambio en la normativa, en la paga de septiembre verán disminuidos sus ingresos. Los sectores, por volumen de empleados afectados y por grado de afectación que ha supuesto la pandemia sobre su actividad, serán aquellos vinculados al turismo y a la hostelería.

Negociación pendiente

La bajada de ingresos de los trabajadores que encajen con este supuesto todavía no es definitiva. Es decir, si no hay cambios, se producirá. No obstante, el próximo 4 de septiembre, Gobierno, patronal y sindicatos comienzan las negociaciones para la cuarta prórroga de los ertes. Y uno de los puntos de dichas conversaciones será consensuar algúna modificación para evitarlo. Así lo pretenden los sindicatos, lo ve con buenos ojos el Ministerio de Trabajo y no despierta oposición en la bancada patronal.