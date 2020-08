"La gallega es una economía más sufrida: no tiene tanto empuje pero se repliega menos"

Patricio Sánchez, profesor de Economía Financiera, tiene claro que esta nueva crisis económica azotará a Galicia con menos fuerza que a la mayor parte de España, pero eso no quiere decir que la comunidad vaya a recuperarse antes. El subdirector del Foro Económico de Galicia ve "muy difícil" predecir la evolución en los próximos años: "Estamos a expensas de algo totalmente ajeno a la economía".

El Instituto Galego de Estatística (IGE) ha publicado esta semana la evolución del producto interior bruto (PIB) de la comunidad en el segundo trimestre del año, el momento más duro de la pandemia. La economía gallega cayó un 18% interanual, cuatro puntos menos que la española. ¿Por qué Galicia resiste mejor el golpe económico del Covid?

El impacto negativo de la crisis del Covid es menor en la economía gallega que en el conjunto de España por la propia estructura económica que tenemos en Galicia. Lo más visible es que el sector más afectado en España, especialmente en determinadas comunidades, es el turismo, que tiene un peso del 11% del PIB nacional. El parón del turismo es un mazazo para la economía española. En Galicia el turismo también tiene peso, sobre un 10%, pero el impacto es mucho menor.

Hablamos de otro tipo de turismo, entonces.

Claro. No hace mucho decíamos que era un problema para Galicia no tener turismo extranjero apenas. Ahora esto hace que nos veamos menos afectados por la situación. El turismo que tenemos es muy de proximidad, de gente que viene en su coche.

También hay algunos sectores que han salido fortalecidos, como el alimentario, que es importante en Galicia.

Sí. Los sectores más tradicionales, y sobre todo el agroalimentario, hemos visto que han resistido e incluso en algunas ramas han tenido buenos datos de exportación en un periodo realmente complicado.

¿Como la conserva?

Efectivamente. La conserva ha tenido un 20% de aumento de las exportaciones. Es un caso muy particular.

¿Podemos contar con que estos mimbres permitirán que Galicia salga antes de la crisis?

Hablar de recuperación es complicado. Que la caída de la economía en Galicia no va a ser tan intensa, eso es así. ¿Cuándo va a llegar la recuperación? Eso es muy difícil de predecir porque no va a llegar en un año y hacer predicciones a más de un año vista no es viable. Lo que sí podemos decir es que Galicia resiste mejor. Se vio ya en la anterior crisis. La economía gallega siempre va con más retraso. Llegó más tarde la crisis anterior, llegó más tarde la recuperación? y ahora la crisis del coronavirus ha llegado con menos intensidad. La gallega es una economía más sufrida, para lo bueno y para lo malo. No tiene tanto empuje pero cuando llega la hora de replegarse también se repliega menos.

En la anterior crisis las empresas gallegas se lanzaron a la exportación como gran salida ante la caída de la demanda interna, pero ahora tenemos una crisis global. ¿Qué va a pasar?

Lo tremendo de la crisis del Covid es que es absolutamente global. Pensar en exportar es complicado. Aún así habrá territorios que se recuperen antes y habrá que estar ahí. Abrirse al exterior siempre es bueno y llegará un momento en el que haya demanda. En el corto plazo será difícil, eso sí.

Según los datos del IGE la exportación gallega en el segundo trimestre del año (-23,6%) cayó más o menos en línea con la demanda interna (-20%). ¿Habrá un desplome del comercio exterior en los siguientes meses o se mantendrá en esa línea?

Los datos de exportación del mes de junio fueron buenos datos para Galicia, principalmente gracias a la recuperación del sector de la automoción. Hablar de comercio exterior en Galicia es hablar de automoción y textil. Si el textil se recupera, la exportación puede seguir siendo importante. ¡Pero a saber lo que ocurre!

La incertidumbre...

La gran preocupación es evitar que la situación sanitaria se complique. En el Foro Económico fuimos pioneros: en junio llamamos la atención sobre el peligro de nuevo confinamiento. Hay que hacer todo lo posible para evitarlo. Sería letal. La evolución sanitaria es la mayor preocupación de la economía en estos momentos. La anterior crisis era financiera y se podían tomar medidas. Esto no, estamos a expensas de algo totalmente ajeno a la economía. En la medida en la que la cuestión sanitaria vaya bien la economía se recuperará. No estamos en manos de decisiones económicas. El mayor condicionante es el virus.