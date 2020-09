Montero no ve "contradicciones" entre Díaz y Escrivá sobre la jubilación

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró ayer que "no aprecia contradicciones" en las declaraciones sobre el retraso de la jubilación que pronunciaron anteayer, por separado, los ministros de Trabajo y de Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá, respectivamente.

Montero señaló que no existen tales contradicciones porque no estaban hablando de lo mismo: mientras que la ministra de Trabajo estaba expresando su desacuerdo con prolongar la edad legal de jubilación, el ministro Escrivá se estaba refiriendo a la necesidad de acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal, dado que la primera está por debajo de la segunda. "No aprecio contradicción en las palabras de ambos ministros", insistió Montero, que quiso además lanzar un mensaje de tranquilidad a los pensionistas asegurando que el sistema "está garantizado".

En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra Montero recordó que la hoja de ruta del Gobierno en materia de pensiones fue presentada por el ministro Escrivá en la Comisión del Pacto de Toledo y que el objetivo del Ejecutivo es hacer reformas en el sistema "en el marco del consenso".

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se mostró anteayer contraria a incentivar la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal de jubilación alegando que ello "entorpece" el rejuvenecimiento de un mercado laboral como el español. "Está profundamente envejecido", aseguró Díaz.