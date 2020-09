Galicia, por sus marcas la conoceréis

Hay elementos que identifican a un pueblo, como el idioma, el himno o la bandera, pero también las marcas favoritas de sus habitantes. Es el caso de enseñas como Estrella Galicia, Gadis, Zara o Abanca entre los gallegos, todas ellas nacida en la comunidad. "En la sociedad actual, pocas cosas nos definen más que las marcas que consumimos: ya sean productos, servicios o, cada vez más, en formato de experiencias", sostiene el Retrato de España en función de sus marcas y su consumo 2020, un documento elaborado anualmente por la empresa de datos DataCentric en función de las preferencias por comunidades en doce grandes sectores.

El mapa revela "el peso de las nacionalidades históricas a la hora de establecer pautas de consumo", apunta la experta en tendencias, Silvia Fraga, que identifica "un alto grado" de enseñas propias entre las elegidas por los gallegos. Y pone como ejemplo uno de los datos señalados por el informe: "Mercadona es la marca favorita en todas las comunidades españolas menos en Galicia y el País Vasco, donde triunfan Gadis y Eroski, respectivamente", comenta. Una de las razones obedece al elevado número de supermercados de la cadena gallega en la comunidad. La otra es que "Gadis nos ha animado a vivir como gallegos durante años y resulta evidente que la reconoces como propia", añade.

En este sentido, destaca el éxito de las firmas "que han trabajado la identificación con una zona o comunidad". Es lo que denomina como "marca-territorio", una apuesta que "vende más que nunca porque se caracteriza por la cercanía y la empatía con el consumidor".

Pero la galleguidad no solo vende en casa. Estrella Galicia es la marca de cerveza favorita de los gallegos y también la de los españoles. La enseña de Hijos de Rivera figura como la cuarta más vendida del Estado, pero es la primera en el podio autonómico de preferencias con el 32% de los votos, el doble que Mahou (15,9%) y el triple que Heineken (11,5%). Según el estudio, el consumidor de cerveza "refleja el amor a una marca, como lo también lo son los aficionados a un equipo de fútbol". "Es una elección que mezcla lo racional, lo emocional y, en algunos casos, hasta el orgullo regional. Así, andaluces, aragoneses o murcianos presumen de su marca de cerveza, como lo podrían hacer de su folclore o de su embutido", explica el informe. El caso es que "Estrella Galicia va ganando la batalla en cuanto a cerveza favorita en varios territorios del oeste e incluso el este del país" como Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Castilla-León, Extremadura, Valencia, Baleares y Ceuta y Melilla. Entonces, ¿cómo es posible que Estrella triunfe en el resto de comunidades con Galicia en la etiqueta en un sector en el que los consumidores se ponen la camiseta de su tierra? Una de las razones, según la experta en tendencias de consumo, es que "la etiqueta Galicia tiene una fuerza enorme en el ámbito gastronómico; comer o beber Galicia constituye un privilegio porque es sinónimo de calidad en el producto". "Sin duda, Hijos de Rivera acertó", comenta.

En cuanto a la moda, Inditex sitúa dos enseñas en el podio. "La marca española más famosa también es la favorita en moda textil. Zara es preferida en 14 de las 17 comunidades Solo en Asturias, País Vasco y Cataluña, Levi's arrebata el primer puesto a los de Arteixo", apunta el Retrato de España en función de sus marcas y su consumo 2020. Así, Zara (25,5%) ocupa la primera plaza, Levi's (20,8%) la segunda y Bershka (10,7%) la tercera. "Zara es la gran marca de referencia en nuestro país. Es decir, no hay casi nadie que no tenga algo de Zara en su casa. Puede que no tengas Pepe Jeans, Louis Vuitton o Nike, pero seguro que encuentras algo del buque insignia de Inditex. No sé si hay alguna otra compañía que pueda decir esto", precisa. La facilidad de compra y el "liderazgo online" son dos grandes activos del grupo con sede en Arteixo, añade Fraga, que también ejerce como directora de Comunicación y Estrategia de la tecnológica gallega Plexus.

Telecomunicaciones y motor

En medio del actual mapa de fusiones financieras, el estudio destaca que los bancos herederos de las antiguas cajas de ahorro "siguen siendo los reyes de la proximidad en la mayor parte de las comunidades menos pobladas". El número de sucursales determina, en buena parte, el dominio de Abanca en Galicia. La experta en tendencias va más allá. "Hubo un momento de incertidumbre tras la venta de las cajas, pero cuando Escotet despejó la incógnita al apostar por la galleguidad de Abanca, ésta agrandó su peso en Galicia", señala.

En el campo de motor, Peugeot es la marca preferida en la comunidad. "Evidentemente, la factoría gallega de PSA resulta fundamental, pero no solo por el empleo que genera, sino porque es la base de una industria auxiliar y de nuestro principal Clúster", apunta Fraga.

El ámbito de las telecomunicaciones constituye otro ejemplo. El color predominante en España es el rojo de Vodafone, una compañía solo discutida por Orange en el interior peninsular y en Melilla. "Destaca enormemente la ausencia de Telefónica en el mapa, relegada al tercer puesto, y de Euskaltel, que históricamente ha sido predominante en los territorios vascos", apunta el documento. "Lo mismo puede decirse de R en Galicia", señala Fraga, que considera que la operadora trabaja para recuperar el favoritismo de los gallegos.