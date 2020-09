Confinamiento e incertidumbre provocan una subida histórica del ahorro en Galicia

La lucha contra el coronavirus limitó muchas más cosas que los movimientos de la población, especialmente durante la primera mitad de abril, cuando el Gobierno decidió hibernar la economía con solo los sectores esenciales en funcionamiento aprovechando el tradicional parón de los festivos de Semana Santa. También el bolsillo se confinó. "La cesta de la compra cambió con mucho peso de la alimentación, el audiovisual y un poco de otro tipo de comercio -apunta Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada y director del Foro Económico de Galicia-. Pero ni así se compensó entre el 30% y el 40% del gasto que quedó tocado". Sin posibilidad física de consumir, el ahorro en la comunidad registró el mayor incremento de la historia. Los depósitos sumaron más de 3.700 millones de euros durante el segundo trimestre, el periodo que va desde el endurecimiento de las restricciones a la nueva normalidad y donde se empiezan a notar ya los efectos de la incertidumbre en los hábitos del ciudadano.

Galicia rozó los 71.000 millones de euros de ahorro al cierre de junio, según el balance que acaba de publicar el Banco de España. Es un nuevo récord. Y van varios consecutivos desde el fin de la anterior doble recesión. El importe aumentó un 5,5% en comparación con el primer trimestre del ejercicio, a un ritmo cercano a los 37 millones de euros por día. La serie estadística del supervisor arranca en septiembre de 1986 y no hay precedentes de semejante subida en esas tres décadas. Lo más parecido son los 2.800 millones que los depósitos ganaron en la comunidad justo un año atrás, entre abril y junio de 2019.

Hogares y empresas ahorraron 3.339 millones de euros en Galicia en esas semanas más duras hasta ahora del Covid-19, lo que supone un alza del 5,2%. Las administraciones en la región engordaron sus depósitos un 11,6%, en 371 millones de euros, "probablemente porque el momento coincide con las transferencias del Estado por la entrega a cuenta de las autonomías y los ayuntamientos, que además siguen aumentando sus remanentes de tesorería", recuerda Lago, que vincula la evolución en el caso del sector privado "a que muchos hogares han mantenido sus ingresos gracias a los ERTE".

La financiación deja un comportamiento también extraordinario. Con el enorme impacto que tuvo la reestructuración financiera por la fallida fusión de las dos antiguas cajas y la integración del Pastor en el Popular, Galicia sufrió uno de los mayores tijeretazos del crédito durante muchos años. Ni en los mejores momentos de la recuperación posterior las nuevas operaciones compensaban claramente las amortizaciones pendientes. Hasta ahora. Con el apoyo de las líneas ICO, los préstamos aumentaron en Galicia un 6,1%. Se movilizaron 2.572 millones de euros. La mayoría, 2.376 millones, para empresas y hogares, entre los que el ascenso fue del 6,1%. Otros 196 millones se destinaron a las administraciones, un 5,8% por encima del primer trimestre de este 2020. En el conjunto del Estado, los depósitos se elevaron un 5,7% (74.191 millones de euros más) y un 5% los préstamos (48.533 millones).

"En todos estos datos se percibe ya el efecto de la incertidumbre que hace que los agentes económicos que están en condiciones de invertir retrasen sus decisiones y que los consumidores mantengan la decisión de un gasto solo de primera necesidad", explica María Cadaval, profesora de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago y miembro también del Foro Económico de Galicia. Más que la situación, "el condicionante es la duración que va a tener esto". "Ningún trabajador tiene claro hoy su futuro -añade- No solo por el empleo, sino también por la remuneración, incluso aquellos con ocupaciones más estables como los funcionarios, sobre los que se está hablando ya de un recorte a corto plazo".

Es la contención del gasto "por si acaso" y la ruptura de la cadena "de los comportamientos micro que dan un resultado macro". "Todos los gestos pequeños van sumando. Si no sales, no consumes fuera. No hay gasto de desplazamiento. En teletrabajo, no hay caña de después de la jornada, tampoco necesitas tanta ropa... Y hay que recordar que los gastos de unos son los ingresos de los otros, que luego también consumen", indica. Los economistas llevan desde el arranque de la pandemia llamando la atención una y otra vez sobre el flujo circular de la renta. "Que todos los que puedan mantengan esos gastos cotidianos, como la cuota al gimnasio o el contrato de la empleada de hogar para que sigan ahí cuando esto pase", pensando, subraya, en el "efecto arrastre" para el global de la economía.

De quedarse por el camino saben mucho la mitad de los hogares de Galicia. Más de 574.000 familias de la comunidad pasaron apuros durante el segundo trimestre del año y por encima del 7%, unas 75.000, llegaron a final de mes con mucha dificultad. El dato coincide con la terrible fotografía de la pobreza severa, que rondaba el 7% de la población en la comunidad (203.000 personas) antes del estallido de la pandemia. "Para ellos ahorrar es una utopía y la situación ahora se agrava", advierte Xosé Cuns, director de la Rede Galega contra la Pobreza (EAPN Galicia), donde cunde la preocupación entre "el colectivo más vulnerable e invisible de la sociedad española".

Extractor de rentas

"La vivienda se ha convertido en un extractor de rentas por el continuo encarecimiento, sobre todo de los alquileres", señala Cuns. En ese grupo de personas se lleva hasta el 50% de los ingresos "y les quedan unos 200 euros para el resto de gastos". Justo cuando la alimentación más se encarece. "Algo -lamenta Xosé Cuns- que ya veníamos percibiendo desde antes de la pandemia por coronavirus y por eso son tan importantes medidas como la que logramos con la Xunta de la tarjeta básica".