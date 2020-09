Condensador de fluzo... fluzeando

Sí, estamos hablando de "Regreso al futuro II", pero también de "Volvamos al presente que empieza a parecerse bastante a la película". Tampoco es que haga falta ir al concesionario a por un DeLorean, que no son precisamente baratos. Pero comencemos a soñar y a pensar que Marty McFly, 35 años después, viaja gratis. Y todo gracias a un proceso de gasificación que le permite transformar la biomasa en un gas inflamable capaz de ser aprovechado como combustible. Cuando hablamos de biomasa, hablamos de todas esas porquerías que alguna vez estuvieron vivas pero que solemos tirar al cubo de la basura: la cáscara del plátano, la coliflor maloliente de la nevera o el petisuis pasado de fecha (excluyamos los plásticos y las latas de cerveza).



No hay regreso al pasado

A día de hoy sólo hay dos procesos que pueden convertir la basura en energía. Son aplicables a los coches, a las casas, industrias, etc€ exceptuando a los viajes en el tiempo, que parece ser que requerirán más energía de los que podemos llegar a pensar, servirían para a cualquier ámbito de consumo. Los dos procesos en cuestión son: - Procesos biológicos: las bacterias mediante la digestión anaerobia – esto es, sin consumo de oxígeno-, descomponen de manera natural la parte orgánica de la basura. El producto final es el metano - Procesos térmicos: que convierten el carbono de la basura en electricidad. Pirólisis, gasificación (a baja temperatura o en arco de plasma), incineración, son fórmulas más que probadas.

Aparte del DeLorean, nos sigue encantando, pero sube el pan con mirarle, en España, Seat trabaja para obtener biometano de los vertederos municipales. El proyecto, denominado Life Landfill Biofuel, se desarrollará hasta 2023. Y cuenta con un presupuesto global de 4,6 millones de euros. España es el país de la Unión Europea que vierte una mayor cantidad de residuos a vertederos y que genera 132,1 millones de toneladas de residuos, por lo que la explotación en la obtención de biometano a partir de los residuos representa una oportunidad de negocio para convertir los residuos en una fuente de energía, que a su vez también contribuirá a disminuir las emisiones medioambientales.

Por otra parte, y según el Observatorio de Biomasa, su utilización como fuente de energía térmica puede evitar la emisión de más de 4 millones de toneladas de CO2 en España. Los expertos entienden que nuestro país necesita apostar más por esta renovable. Para la Asociación de Valorización Energética de Residuos Urbanos (Aeversu), esto se traduce en un desperdicio total de los residuos, que deberían ser aprovechados como recursos, por no hablar de lo que implica que en España tengamos un 54% de vertido, con el riesgo el riesgo ambiental que eso conlleva, muy lejos de algunos países europeos del norte, donde estos niveles de vertido son inferiores al 3%.



Reciclad, reciclad malditos

La concienciación por parte de las empresas, públicas y privadas, la adhesión de las mismas a los ODS 7 y 12, son tan notables como sus políticas de RSC pueden y deben soportar. Sin embargo, el grueso del camino lo realizamos cada individuo, cada hogar. No se trata de que creemos biomasa en nuestros hogares, que llegará sin duda. Sino ser conscientes del paso previo: el reciclaje. La recogida y aprovechamiento del biogás producido puede ser utilizado para la generación de calor y electricidad y además se podrá reinyectar en la red de distribución de gas o ser utilizado en un DeLorean o en un Seat. Pero si el material orgánico a tratar no procede de recogida separada en origen, o la calidad del material separado no es adecuada por su alto contenido en materiales inorgánicos las instalaciones de biometanización tendrán graves problemas. Tómenselo en serio y reciclen a conciencia.