Los autónomos vuelven a tener prestación extraordinaria por cese, rebajada a 472 euros

El Gobierno y las principales organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) alcanzaron ayer un preacuerdo para prorrogar las ayudas para este colectivo hasta el 31 de enero. Entre las medidas, que serán ratificadas hoy por el Consejo de Ministros, se incluye la recuperación de la prestación extraordinaria por cese de actividad para los autónomos afectados directamente por las medidas administrativas para frenar la pandemia. A diferencia de la prestación vigente durante el estado de alarma, la cuantía se reducirá, si no hay cambios de última hora, al 50% de la base mínima de cotización, equivalente a 472 euros mensuales.

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló que en la negociación se ha conseguido ampliar la cobertura de los autónomos y que "prácticamente no se deje a nadie atrás". "Es un gran acuerdo", valoró. Según los calculos avanzados por las asociaciones de autoempleados, las ayudas del Ejecutivo central llegarán a unos 600.000 trabajadores por cuenta propia, 50.000 de ellos en Galicia.

En concreto, Amor explicó que se ha recuperado la prestación extraordinaria por cese. Los trabajadores por cuenta propia cobrarán el 50% de la base mínima de cotización -en lugar de un 70% como en el estado de alarma- durante el mes en el que vean limitada su actividad y el siguiente; no consumirán prestación ordinaria y también se les exonerará del pago de la cotización. Podrán acogerse a este cese los autónomos que hayan perdido un 75% de su actividad o que se vean obligados a cerrar. Además, podrán cobrarla los que tengan tarifa plana y los nuevos autónomos con antigüedad inferior a un año, siempre que sus ingresos en los próximos meses no superen el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Amor explicó que también tendrán acceso los autónomos en pluriactividad siempre que la suma de sus retribuciones del trabajo por cuenta propia y por cuenta ajena no supere 2,2 veces el SMI (2.090 euros al mes). "Es un avance importante", valoró el presidente de ATA en este sentido.

Fragilidad económica

En el caso de la prestación ordinaria, que se puso en marcha el 1 de julio, esta se prorrogará inmediatamente hasta el 31 de enero para aquellos autónomos que hayan agotado el periodo que les corresponde como prestación contributiva (4 meses). Van a estar cubiertos todos los autónomos que la disfrutaban hasta ahora, más los que demuestren unas pérdidas del 75% en el próximo trimestre respecto al mismo periodo del año anterior. También estarán cubiertos los pluriempleados.

El presidente de UPTA, Eduardo Abad, valoró positivamente el preacuerdo y señaló que faltan "flecos". El pacto atado ayer con los autónomos despeja el camino para cerrar definitivamente la negociación de los ERTE. Las medidas que el Gobierno central prorroga para el colectivo de autoempleados siguen el mismo esquema que los expedientes temporales de regulación. "Recogemos a la mayor parte de los autónomos" en una situación de "fragilidad económica", aseveró el presidente de UPTA, Eduardo Abad.

"Estamos cerca de poder tener un amplio consenso", aseveró por su parte María José Landaburu, secretaria general de Uatae. En este sentido, Landaburu comentó que la prestación extraordinaria no debería ser automática sólo para quienes tienen su actividad cerrada por decreto, sino también para las actividades directamente relacionadas con ellas.