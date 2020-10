"Mamá, no entres que tengo entrevista"

Sentada con el portátil sobre las piernas, la chica se enrosca el pelo con la mano derecha y mira hacia el lema que sobrevuela una manzana. Éste dice: "Las mejores empresas de Galicia en el sofá de tu casa". Así se presentaba la VII Feria Empleo de la Cámara de Comercio coruñesa, un foro que ayer congregó a más de 400 jóvenes y 38 compañías a través de la pantalla. Responsables de recursos humanos de algunas de las principales empresas radicadas en A Coruña, entre ellas Gadisa, Estrella Galicia, Vegalsa-Eroski, Genesal Energy o Decathlon, realizaron más de 500 entrevistas de trabajo "en la primera feria de empleo virtual celebrada en Galicia". Cuatro expertas exponen las claves para triunfar en una entrevista online.

E La selección. Genesal Energy, fabricante gallego de grupos electrógenos, es una de las 38 empresas que acudieron al foro digital dirigido a jóvenes coruñeses de entre 16 y 29 años. Esta compañía con sede en Bergondo cuenta con un centenar de empleados y opera en 30 países, por lo que su departamento de recursos humanos, dirigido por Ángeles Santos, ya estaba familiarizado con el reclutamiento por videoconferencia. La empresa entrevistó a 20 candidatos durante la mañana de ayer. "Si tuviera que poner una nota general, les pondría un 7", precisa Santos, que tiene claro cuáles son las cualidades que busca en un candidato. "La actitud y el compromiso son los valores prioritarios, por encima incluso del conocimiento. Nosotros podemos formar a los aspirantes, pero las ganas tienen que venir de serie", asegura. La directora de recursos humanos también se refiere a Genesal como una firma "dinámica e innovadora", de ahí que rastree perfiles en esa línea. Para ello realiza un "análisis completo" del solicitante, "desde cómo se presenta a cómo se dirige a ti", además de ahondar en cuestiones técnicas. Los puestos más demandados por la compañía están vinculados al ámbito de la ingeniería y la producción. "Al estar en sus casas, los candidatos tienden a relajarse más y puedes conversar sin mascarilla", asegura Santos.

E La primera impresión. Como en el amor, en una entrevista de trabajo tiene que producirse un flechazo entre la empresa y el candidato. Es lo que Noemí Bellas, de la agencia de marketing Líbolis, califica como feelling. Por eso el primer impacto resulta determinante. Así lo expuso ayer a los asistentes en su taller La primera impresión cuenta: imagen y actitud. "Es muy difícil cambiar la percepción de la primera impresión de un candidato; pensemos que los tiempos de una entrevista online son cortos y no existe eso de 'me caía mal hasta que lo conocí", sostiene. Bellas asegura que la búsqueda de un trabajo responde a una "estrategia" que exige "planificación". A partir de ahí, el demandante de empleo debe cumplir "unos requisitos mínimos, los cuales son gratis y no dependen del talento, sino de las ganas, de la actitud y del querer". Por ejemplo, "que el currículo no tenga faltas de ortografía". "Parece una obviedad, pero no lo es, los departamentos de recursos humanos de las empresas se las encuentran todos los días", precisa. Otro mínimo imprescindible consiste en "recabar la mayor información posible de la empresa, investigar su cultura y objetivos, y preguntarnos qué puedo aportar si encajo en ella". Del conocimiento de la compañía derivan otras decisiones, como la elección de la vestimenta en una cita presencial. "En este apartado se han roto muchos estereotipos durante los últimos años y hay que tener cuidado; es decir, sería absurdo presentarnos con traje y corbata en una start-up innovadora cuyos empleados teletrabajan en vaqueros y bambas", explica. "De la misma forma, no sería adecuado presentarse con el atuendo anterior en un despacho de abogados de estilo tradicional", argumenta Bellas. La puntualidad es una condición obligada tanto en una entrevista presencial como en una videoconferencia. En este último caso, "no solo tenemos que estar preparados para conectarnos a la hora fijada, sino que antes debemos asegurarnos de que nuestro equipo funciona correctamente para que no haya problemas con el audio, la cámara o la conexión". "Tratemos de evitar los ruidos, que no entre nuestra madre en la estancia durante la entrevista y tengamos mucho cuidado con lo que aparece a nuestra espalda", precisa.

E Redes sociales. Los ciudadanos y las empresas se expresan cada día en las redes sociales y a través de ellas tejen su personalidad virtual. Cuidarla resulta altamente relevante porque es la información más rápida y accesible para un departamento de recursos humanos. De la habilidad en su manejo consistió la charla de Covadonga Abril, directora de proyectos y responsable técnica de la firma Talentiers Group, que ayer disertó cobre Cómo utilizar las redes sociales para emplearte. En este sentido, Abril apuesta por potenciar claramente la red profesional LinkedIn. En segundo lugar, su preferida es Instagram, pero con matices: "Si manejas una cuenta creativa que aporta valor añadido, ésta puede llamar la atención de las empresas que buscan perfiles innovadores e imaginativos; pero si el contenido resulta demasiado personal es mejor crearse otro perfil más profesional", asegura. Esta directora de proyectos considera que el Covid ha disparado las entrevistas online, y éstas tienen sus reglas. "Si antes había que crear un email serio, ahora hay que tener un fondo serio a nuestra espalda", sostiene. "Se difumina la frescura del cara a cara, por lo que hay que acentuar un poco más la sonrisa y la forma de ser", comenta. El candidato pierde la capacidad para "liberar tensión" que le permitía caminar hasta el lugar de la cita, pero gana la posibilidad de "echar mano de una chuleta" estratégicamente situada cerca de la pantalla. La tecnología permite que los departamentos de recursos humanos realicen entrevistas grupales, "de ocho o diez personas", que obligan a los candidatos a interactuar entre ellos. "Es un buen recurso para testar quién tiene habilidad para trabajar en equipo y quién deja entrever cualidades de liderazgo", señala.

E Profesiones demandadas. Programadores y analistas informáticos, comerciales, personal de tienda y responsables de almacén son algunas de las profesiones más solicitadas. "Las nuevas tecnologías y sus derivadas, como los especialistas en ciberseguridad o marketing digital, son perfiles muy requeridos por las empresas y más tras la expansión online a raíz de la pandemia", sostiene Ana Rivera, perteneciente al equipo de recursos humanos de la agencia de colocación Iman, que ayer disertó sobre las profesiones con una mayor demanda y enumeró las carencias en formación y actitudes que se observan entre los jóvenes. Iniciativa, compromiso con la empresa y predisposición a un aprendizaje continuo son las tres grandes cualidades enumeradas por esta experta. "Es fundamental que los candidatos de esta generación que ha nacido con un móvil en la mano muestren su capacidad para adaptarse al entorno, y más en un contexto tan cambiante como el actual, marcado por la crisis sanitaria", comenta. Sus palabras remiten a la intervención online protagonizada por el presidente de la Cámara de A Coruña, Antonio Couceiro, durante la apertura del foro: "La pandemia lo ha cambiado todo y los stands de antes son ahora espacios virtuales".