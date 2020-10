Primera opción para la inversión.

¿Bolsa, inmuebles... dónde coloco los activos? A continuación, CaixaBank Banca Privada contesta 5 preguntas frecuentes sobre rendimientos.



¿Cómo sé que ha llegado el momento de gestionar mi patrimonio de forma profesional?

Todo cliente tiene necesidades financieras y esas necesidades son distintas en función de la etapa en la que se encuentre. En CaixaBank contamos con un proceso de asesoramiento por objetivos que proporciona una foto clara del camino a seguir, siempre con la ayuda de un gestor cualificado que ayuda a dar respuesta a las principales preguntas que pueden surgir. Para clientes que están en fase de ahorro para la jubilación diseñamos un plan sencillo y personalizado que proporciona soluciones exclusivas para sacar el máximo partido a sus ahorros y les ayudará a mantener la calidad de vida cuando el cliente se jubile. Para clientes ya jubilados contamos con una amplia oferta en Rentas Vitalicias que ayudan a mantener su calidad de vida a través de un complemento de rentas. La necesidad de que el proceso sea profesional no tiene que ver con el importe o la edad del cliente. Hoy en día existen procesos comerciales robustos para cualquier tipo de necesidad. El acceso a un Gestor especializado sí incorpora criterios de importe, aunque no sólo. En Caixabank Premier es a partir de 60.000 euros y en Privada a partir de 500.000.



¿Hay opciones más rentables que invertir en inmobiliario?

Al hablar de inversiones tenemos que entender que tan importante como la rentabilidad es la otra variable de la ecuación: el riesgo. Y con frecuencia es esta segunda variable la que se tiende a calibrar de manera incorrecta cuando se plantea la inversión en inmuebles. Al tratarse de un activo tangible y de fácil comprensión, ha gozado de gran popularidad en nuestro país (más del 80% del patrimonio de los españoles está directamente relacionado con la propiedad de viviendas), pero por el lado de los riesgos, la inversión inmobiliaria presenta problemas: por un lado es un activo con muy poca liquidez, no es un bien que se pueda vender de un día para otro, y por otro casa mal con una de las máximas de la inversión a la hora de minimizar riesgos, la diversificación.



¿Es buen momento para invertir? ¿Esta crisis no hará caer los activos?

La Covid-19 supone un bache, pero que no será muy largo y no implicará un cambio de ciclo. Por otro lado, la capacidad para ayudar a la economía con política fiscal es enorme. Hay cuatro ejes básicos de acción: la propia lucha contra la enfermedad, compensar los ingresos perdidos, garantizar que el crédito fluye hacia la economía real y apoyar el relanzamiento de la actividad. Todo eso ya se está haciendo de manera decidida en cada país afectado y poco a poco los esfuerzos se van coordinando. En consecuencia, mantenemos una visión constructiva de fondo pero con cierta cautela hasta que se resuelva la parálisis política en EE.UU., que en términos de mercados implica que experimentaremos volatilidad pero no un cambio de tendencia.



¿No es mejor dejar el dinero en un plazo fijo y esperar?

Dado el entorno de tipos de interés que tenemos todo el tiempo que permanezcamos en liquidez implicará una erosión en nuestro poder adquisitivo. Por otro lado, la experiencia nos dice que nunca sabemos qué ocurrirá y la única cartera sensata es la que tiene eso en cuenta con una buena diversificación. Hay que ser conscientes de que tratar de anticipar los movimientos del mercado es extremadamente complejo por lo que, independientemente de que nuestra visión táctica sea más o menos positiva en cada momento, lo importante en el largo plazo es estar invertido en los mercados. Esperar a que se despejen las incertidumbres no es aconsejable. Primero, porque cuando se despejen las actuales habrá otras nuevas y no veremos nunca el momento y, segundo, porque para cuando queramos entrar puede que ya nos hayamos perdido una parte importante de la subida y esto afecte a la rentabilidad a largo plazo (muchas veces el mercado hace la rentabilidad de cuatro años en cuatro meses).

Teniendo eso en cuenta, resulta más conveniente recurrir a la gestión delegada, que permite ir adaptando la estrategia de inversión a los cambios que se produzcan.



¿Qué me ofrece CaixaBank Banca Privada?

La clave del éxito de CaixaBank Banca Privada se basa en un modelo de banca privada que combina el servicio universal de oficinas, con la primera red comercial de España, con un servicio especializado formado por más de 730 gestores, 56 centros exclusivos y unas prestaciones tecnológicas avanzadas para dar respuesta a las necesidades de nuestros clientes. CaixaBank Banca Privada cuenta con una propuesta de valor adaptada a las necesidades de cada cliente que ofrece desde el asesoramiento independiente hasta los mejores servicios en ejecución. La oferta de servicios de Banca Privada se ofrece a clientes con más de 500.000 euros de patrimonio en CaixaBank.