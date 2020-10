Producir hidrógeno con agua y viento

El siguiente paso en la modernización de los parques eólicos será "la hibridación", según prevé la patronal gallega del viento, de forma que coexistirán diversas tecnologías de generación renovable en la misma instalación. El hidrógeno verde es la fuente de energía limpia de moda. La Xunta ha anunciado su intención de que Galicia albergue la planta de hidrógeno que "será de largo la más grande del mundo", en palabras del conselleiro de Economía, Francisco Conde. Esta instalación sobre la que aún no se ha concretado ubicación -pero que podría llevarse Reganosa, en Mugardos- aspira a conseguir una buena cantidad de financiación europa. Pero el presidente de EGA añade que también hay cabida para implantar pequeños generadores de hidrógeno aprovechando los molinos de viento. "En los momentos en los que sobra energía, cuando hay más viento, o cuando esa energía se paga más barata, merece la pena generar hidrógeno", explica Manel Pazo, que detalla que solo se necesita electricidad y agua para separar mediante un proceso de electrólisis las moléculas de hidrógeno del propio líquido. "Primero se harán plantas más grandes (que también pueden abastecerse de energía limpia), porque todo lo pequeño cuesta más, pero no me cabe duda de que habrá también pequeños generadores de hidrógeno", afirma.