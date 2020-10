Paul R. Milgrom y Robert B. Wilson ganan el Premio Nobel de Economía 2020

Los economistas estadounidenses Paul Milgrom y Robert Wilson ganaron este lunes el Premio Nobel de Economía por las "mejoras en la teoría de subastas e invenciones de nuevos formatos de subastas", informó hoy la Real Academia de las Ciencias Sueca.



El galardón es el último de los Premios Nobel anunciado y será entregado, como los demás, el próximo 10 de diciembre.



"Las subastas están en todas partes y afectan nuestra vida cotidiana", explicó la Academia al anunciar los nombres de los galardonados.



Milgrom y Wilson "han mejorado la teoría de las subastas e inventado nuevos formatos de subastas, beneficiando a los vendedores, compradores y contribuyentes de todo el mundo", agregó la Academia.



De Wilson la Academia destacó que su trabajo "mostró por qué los postores racionales tienden a colocar ofertas por debajo de su mejor estimación del valor común: están preocupados por la maldición del ganador, es decir, por pagar demasiado y perder."



En cuanto a Milgrom, "formuló una teoría más general de las subastas que no solo permite valores comunes, sino también valores privados que varían de un postor a otro".





