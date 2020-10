La Diputación coruñesa reclama más suelo industrial para poder captar los fondos verdes

A Coruña es una de las ocho provincias que competirán por captar los 1.806 millones de euros que la Unión Europea ha asignado a España para paliar el impacto económico de la descarbonización. Los llamados fondos verdes se conceden a golpe de proyectos con visos de resucitar el empleo y la generación de riqueza, que decaen en las comarcas de Cerceda y As Pontes ante el cierre de las centrales térmicas de Naturgy y Endesa, respectivamente. La Diputación de A Coruña está ya en contacto con empresas para estimular la iniciativa privada y prevé abrir sendas oficinas informativas en ambos municipios. Pero para que las propuestas puedan salir adelante y captar el dinero de Europa, el ente provincial alerta de la necesidad de desarrollar nuevo suelo industrial. La Diputación se ha puesto en contacto con la Xunta para financiarlo.

"Tenemos un problema inicial y es que hemos agotado el suelo industrial. Necesitamos que se nos financie la ampliación", explica el presidente de la Diputación y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso. Sin una convocatoria formal sobre la mesa, las condiciones de concesión de los fondos verdes son todavía una incógnita, pero en cualquier caso las nuevas industrias necesitarán solares en los que asentarse. "Esperemos que los fondos también permitan la inversión en infraestructuras porque si no, vamos a tener un problema", avanza González Formoso, que considera que esta mejora principalmente necesaria en el entorno de As Pontes. Por ello, el responsable provincial indica que está ya colaborando con la Consellería de Economía y con Endesa -mayor propietario de suelo industrial en As Pontes- para "solventar este problema".

Nuevas oficinas informativas

La Diputación, en colaboración con la Xunta, abrirá dos oficinas de cara al público, una en Cerceda y otra en As Pontes, para que las personas interesadas en desarrollar proyectos puedan recibir información detallada sobre los fondos de descarbonización y cómo optar a esta financiación. De este modo, el ente provincial -que aprobó la medida por unanimidad en su pleno- espera alentar el desarrollo de iniciativas empresariales. La Diputación está avanzando en los trámites y espera que los locales estén en funcionamiento en los primeros meses del próximo año.

Mientras en territorios como Asturias la Administración y la patronal apuran el paso con la previsión de tener que presentar las proyectos en primavera, la Diputación coruñesa mantiene la calma ante la ausencia de plazos oficiales. "Estamos deseosos de que salga la convocatoria para saber a qué atenerlos", comenta Formoso. La financiación de Europa debe servir para paliar la sangría laboral que supone el cierre de las térmicas. La de Meirama (Cerceda) llegó a tener 300 trabajadores. As Pontes, todavía abierta, es la mayor central de carbón de España y da de comer a unas 700 familias.