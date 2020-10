Roig y Goirigolzarri piden centrarse en la economía, que no debe parar

El presidente de Mercadona, Juan Roig, aseguró ayer que en estos tiempos de coronavirus "la economía y la salud son igual de importantes, aunque la salud es lo primero". Habló de la dicotomía entre salud y economía, y dijo que es como la existente entre comer y respirar. "Las dos cosas las tenemos que hacer: primero respirar y después comer, pero si respiras mucho y no comes acabarás por dejar de respirar", puntualizó. Así de contundente se mostró el propietario de la cadena valenciana de distribución en el diálogo mantenido con el máximo mandatario de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, moderado por la exministra Elena Salgado, actual consejera de Saba Infraestructuras y presidenta de la Asociación Española de Empresas de Consultoría. Según Gorigolzarri, ese debate entre salud y economía "no es un planteamiento binario porque hay que adaptarse a vivir en esa situación".

Roig y Goirigolzarri coincidieron en sus reflexiones sobre los desafíos de la economía al señalar que los empresarios deben ser los "protagonistas" en el destino de los fondos de reestructuración destinados por la UE para paliar los efectos de la pandemia. Ambos abogaron por estar "al pie del cañón" porque la economía no se puede detener en esta situación, cuando ya se estudia la implantación del toque de queda en todo el país.

Durante su intervención en el congreso, Goirigolzarri afirmó que la mayor caída del PIB de España tiene que ver con su estructura sectorial, en la que tiene gran peso el turismo y los servicios. "Son muy relevantes algunas debilidades de la economía española como la baja productividad, un mercado laboral muy dual y parte de su economía, sumergida", lamentó. En su opinión, los Presupuestos del Estado deben contar con el "máximo nivel de consenso". Y es momento de trabajar más, según Roig. Por eso enfatizó en que "no hay que hablar tanto de la vacuna y trabajar más, coger más el pico y la pala".