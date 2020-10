Unanimidad en la Cámara gallega para pedir la intervención de Alcoa

La Cámara gallega aprobó ayer por unanimidad una iniciativa del BNG -transaccionada con el PP- que insta a la Xunta a demandar al Gobierno central la intervención pública temporal de Alcoa San Cibrao de cara a su venta con el fin de mantener la actividad y el empleo. Esta propuesta es similar a la aprobada la semana pasada en el Congreso, en la que se piden "cuantas medidas sean necesarias" a "la mayor brevedad" para garantizar el futuro de la factoría, después de que Alcoa haya anunciado la ejecución del despido colectivo de 524 empleados de la planta de aluminio de San Cibrao.

Además, los tres grupos, PP, BNG y PSOE, aprobaron reclamar al Gobierno que ponga en marcha "de forma inmediata" un Estatuto del Consumidor Electrointensivo, con una mejora del borrador presentado para garantizar un precio estable. Al respecto, el diputado del BNG, Daniel Castro, avisó de que "esta intervención se tiene que hacer ya". "No estamos en el tiempo añadido, ni en la prórroga, estamos ante el último penalti", precisó. Todo ello, a la espera de que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) celebre el próximo 28 de octubre una vista para sustanciar la petición del comité de medidas cautelares para paralizar el expediente de regulación de empleo (ERE) decidido por la multinacional norteamericana.

También ayer, un grupo de trabajadores del turno B de electrolisis de la planta se quedó literalmente en "pelotas" para lanzar un mensaje de optimismo a sus compañeros y dejar claro que, a pesar de la difícil situación por la que atraviesa la fábrica mariñana, no están dispuestos a "tirar la toalla". Once trabajadores de ese turno publicaron una fotografía en las redes sociales al estilo The Full Monty, la película inglesa estrenada en 1997 que popularizó el desnudo de los obreros de Sheffield contra la reconversión industrial. La imagen muestra el desnudo de los operarios gallegos en uno de los vestuarios de la factoría, tapados solo con su casco de trabajo y una toalla azul al cuello, al tiempo que levantan el puño. La foto aparece acompañada del siguiente mensaje: "Alcoa déixanos en pelotas, pero non tiramos a toalla".

Son trabajadores afectados directamente por el ERE planteado por la multinacional, que pretende apagar las cubas de electrolisis de la fábrica antes del primer trimestre de 2021. Los trabajadores están a la espera de la decisión del alto tribunal gallego sobre el ERE.

De hecho, el comité de empresa emitió ayer un comunicado en el que explica a los empleados afectados cómo tienen que proceder si reciben estos días la carta de despido, porque la compañía puede hacérsela llegar antes incluso de la vista de la cautelar en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). En este sentido, aconsejan a los trabajadores que, en caso de recibirla, firmen "no conforme, con fecha y nombre, si la entrega se realiza en mano", además de asegurarse de que se quedan "con una copia" de la misma.