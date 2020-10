Aplazada la rebaja de la luz a la industria pese a la urgencia que reclama Galicia

La gran industria gallega tendrá que seguir esperando por la rebaja de la luz. El Gobierno de Pedro Sánchez había asegurado que en este mes de octubre se aprobaría el estatuto del consumidor electrointensivo, vital para mejorar la competitividad de grandes industrias radicadas en la comunidad como Alcoa, Alu Ibérica, Megasa, Showa Denko, Celsa o Ferroatlántica, pero vuelve a retrasarse.

Las industrias con procesos productivos que requieren altísimos consumos de electricidad consiguieron que el 7 diciembre de 2018 el Gobierno central asumiera en un real decreto-ley de urgencia el compromiso de aprobar en el plazo de seis meses el llamado estatuto del consumidor electrointensivo, armadura legal de un conjunto de medidas para abaratar los precios eléctricos finales que pagan esas empresas y que llegan a duplicar los vigentes en países competidores como Alemania o Francia. Pasados casi dos años, el estatuto no ve la luz.

Desde junio de 2019, los ministerios de Industria y de Transición Ecológica vienen fijando plazos para la aprobación del estatuto que se están incumpliendo uno tras otro. El último de esos plazos lo fijaron en septiembre tanto la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, como el secretario general de Industria, Raúl Blanco, que aseguraron que en octubre se aprobaría la rebaja de la luz, aunque su dotación presupuestaria no llegaría hasta 2021. Pese a fijar fechas, Blanco reconoció posteriormente que aún se estaba respondiendo "a la última petición de información de la Comisión Europea", pero que una vez resuelto solo quedaba pendiente el dictamen del Consejo de Estado, que ya tenía concedido el trámite de urgencia (15 días) para poder llevar la aprobación del estatuto al Consejo de Ministros. Como cada jueves, la comisión permanente del Consejo de Estado se reunió anteayer y entre los temas tratados no estaba el estatuto. Como muy pronto se podrá tratar el próximo jueves día 29 y ya no habrá tiempo para llevarlo este mes al Consejo de Ministros, puesto que en octubre solo queda la reunión ordinaria del próximo martes día 27.

Esta semana, el vicepresidente segundo y conselleiro de Economía, Francisco Conde, volvió a insistir en la necesidad de garantizar "un precio eléctrico competitivo". Conde señaló que la Xunta demanda urgencia para el estatuto y que se atiendan las alegaciones de Galicia, Asturias y Cantabria en las que se pedía que se reconociera la figura del consumidor altamente electrointensivo y también que las compensaciones del CO2 lleguen al máximo que permite la UE.