"Wall Street está subiendo mucho porque esta crisis beneficia al sector tecnológico "

David Galán explica a sus alumnos de la Escuela de Finanzas, donde este mes ha comenzado a impartir el Curso Superior de Bolsa, que los mercados se mueven entre el miedo y la codicia. El momento actual lo califica de pánico en el parqué español, pero hay valores para los que el viento huracanado del Covid sopla a favor, como el tecnológico. Para invertir, este experto recomienda formación, paciencia, constancia y ser siempre fiel a un método.

El Ibex rondando los 6.500 puntos era algo inimaginable hace un año. Con el nivel de incertidumbre actual, ¿son válidas las reglas que regían hasta ahora para predecir la evolución de los valores?

Sí. Predecir no se puede predecir nunca nada y menos a corto plazo, pero la lógica del mercado sigue vigente: lo que va bien sube en Bolsa y lo que va mal a nivel empresarial baja en Bolsa.

O lo que se espera que vaya bien en el futuro, ¿no?

Sí, el mercado no descuenta el presente. Intenta adelantarse entre seis meses y un año y es bastante bueno descontando expectativas. Ahora mismo la mayor disonancia cognitiva entre lo que está pasando y lo que la gente cree que tendría que pasar está en las fortísimas subidas de Wall Street y las tecnológicas, pero en mi opinión tiene bastante lógica. EEUU tiene un componente sectorial muy diferente a la mayoría de índices europeos. En Portugal o España, que van fatal, sus índices están llenos de [empresas] cíclicas. En cambio, en EEUU tiene mucha presencia el sector tecnológico, al que no es que no le afecte esta crisis, es que le beneficia.

¿Cuánto puede llegar a afectar un confinamiento generalizado?

En parte se está descontando ya ahora, pero puede llegar a afectar bastante porque gran parte de los sectores que cotizan son cíclicos. La Bolsa es muy heterogénea: hay empresas que van fatal y otras que no paran de crecer. Con la pandemia esta diferencia se ha radicalizado. Vemos sectores disparados, sobre todo el sector software y todo lo relacionado con la tecnología, las reuniones online, las redes sociales, los repartos a domicilio? Y luego vemos los sectores tradicionales, que están muy tocados y este segundo confinamiento les da la puntilla. Todo lo ligado a viajes, aerolíneas, hoteleras? va mal. Se unen las socimis porque gran parte de su negocio era el alquiler de oficinas. Merlin Properties está en mínimos de la historia. Los bancos, que también son cíclicos, o las siderúrgicas, están fatal.

¿Es buen momento para invertir en Bolsa?

Siempre lo es, pero hay que ser muy selectivos. Los momentos de pánico son los más rentables para comprar. Lo recomendable es comprar valores fuertes después de caídas. Johnson & Johnson o Microsoft, por ejemplo, son inversiones casi seguras. Lo lógico es comprar en los momentos bajos del ciclo, aunque las grandes adquisiciones se suelen hacer en momentos de euforia. Hay un indicador, Fear & Greed, que mide la escala entre el miedo (0) y la codicia (100) Index. En marzo llegó a 1. Nunca hubo un nivel tan bajo.

El valor bursátil de Inditex ha bajado a 70.000 millones e Iberdrola acecha el trono de Ibex. ¿Volveremos a ver a Inditex superar los 100.000 millones como en 2017?

Le va a costar porque está en pleno proceso de virar el negocio al modelo online, que probablemente tiene menos margen. Esta semana ha roto un soporte y nosotros nos hemos puesto bajistas en Inditex. A mí es una empresa que me gusta a largo plazo pero esta segunda ola del Covid es un segundo mazazo. El mercado está descontando que habrá menos compras, restricciones por seis meses, tiendas cerradas.... va a afectar al modelo de negocio de las textiles. Inditex es una empresa de calidad que tiene márgenes muy altos, pero ha venido la pandemia y le afecta mucho.

La que sube como la espuma es PharmaMar. ¿Qué margen tiene?

Durante muchos años fui muy negativo con PharmaMar porque era puro humo: una empresa química cuyo producto estrella era un insecticida y de repente pasa a ser una farmacéutica, uno de los sectores más competitivos del mundo. No es nada fácil lo que está haciendo. La estrategia de llegar a acuerdos con otras famacéuticas ha sido acertada. Hay un antes y un después de su acuerdo con Jazz Pharmaceuticals. Este año lleva un rally tremendo. El mercado ya pronto empezará a visualizar el futuro, si va a haber nuevos medicamentos. Está ahora con Aplidin y tiene varios más en fase 2. Es una empresa de mucho riesgo, muy volátil.

La coruñesa Greenalia ha despuntado en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) y prepara el salto al mercado continuo, ¿qué recorrido le augura?

Greenalia está en tendencia alcista. Su sector es una megatendencia y si inviertes a largo plazo hay que estar en megatendencias: energías renovables, tecnología, videojuegos? Hay que invertir ahí y no en sectores caducos tipo banca o telefónicas, que están en declive. Todas las renovables han vivido un rally alcista tremendo, sobre todo las solares.

Denos tres recomendaciones para un pequeño inversor.

La primera es que se forme. No creo que un inversor sin ninguna formación comprando acciones de Telefónica y Santander porque le suenan y son empresas grandes vaya a tener mucho éxito en la Bolsa. Yo le dedico diez horas al día y pierdo muchas veces. Para el que no quiera aprender, le recomendaría indexarse al SP500. La Bolsa americana sube un 9% anual de media desde hace 200 años, aunque un año pueda caer un 40%. A la larga el camino es subir. Después, mi consejo es invertir una cantidad de dinero que puedas llegar a perder y que no suponga un quebranto en tu economía, que no necesites a corto-medio plazo para poder así operar con mucha paciencia y disciplina.