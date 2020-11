ING cobrará comisiones en su cuenta Naranja a partir del 1 de abril

El banco 'on line' ING direct cobrará una comisión de 10 euros para los clientes de la cuenta de ahorro la cuenta Naranja. La medida entrará en vigor a partir del 1 de abril del 2021.



A consecuencia de la situación económica que deriva de la pandemia mundial por el covid-19 los tipos de interés -encargados de marcar el precio del dinero- no han parado de bajar. Como resultado, la entidad bancaria explica que no ha tenido más remedio que hacer cambios en sus cuentas, en concreto en su cuenta Naranja, según una nota que la entidad holandesa ha enviado a sus clientes.



Alternativas que ofrecen

Reacciones a la medida

En @ING_es les encanta la transparencia. La transparencia de las letras. Lo importante, en blanco y gris y tamaño de letra mini. Ahí que se vea bien. Vamos que nos cambian las condiciones y no quieren que nos enteremos. pic.twitter.com/Z4ejuRZ0K6 — Hawer (@Hawer) November 12, 2020

Al parecer prefieren a clientes menos ahorradores, a los que les perdonan esa comisión. No entiendo esta nueva estrategia, y me sorprende mucho. Qué pena. Siempre había sido súper fan de ING. Tendré que irme con mis ahorros a otra parte. #decepcionada — Laura Gallego (@lauragp72) November 12, 2020

A partir del 1 de abril del próximo año, la cuenta de ahorro de la compañía tendrá nuevas medidas, por lo que todos los clientes que dispongan de una tendrán que adaptarse. Las alternativas de las que disponen para ajustarse a estos cambios conllevan queen la cuenta Nómina, y así mantener sus ahorros en la cuenta Naranja sin pagar comisiones y conservando el 0,01% TAE de remuneración. En el caso de no disponer de una nómina, la alternativa que ofrece para no pagar comisiones es recibir ingresos procedentes de otro banco de al menos 700 euros cada mes en la cuenta Nómina.La tercera propuesta que ofrece la entidad es mantener la cuenta Nómina con un saldo medio de la cuenta Naranja es inferior a 30.000 euros. Si la cantidad es igual o superior, se aplicará la comisión de 10 euros al mes. En ambos casos, se pierde la remuneración de la cuenta Naranja.Los tuiteros han inundado la cuenta del banco holandés, que se autodenominaba "el banco sin comisiones", con preguntas y quejas en las que muestran su desacuerdo y enfado por la aplicación de esta nueva medida.