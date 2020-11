La plantilla de As Pontes rechaza el plan de recolocaciones de Endesa

Protesta de trabajadores de As Pontes a las puertas de la central térmica a principios de año.

Protesta de trabajadores de As Pontes a las puertas de la central térmica a principios de año. // EP

El comité de empresa de la central térmica de Endesa en As Pontes manifestó ayer en un comunicado su "rechazo absoluto al proceso de recolocaciones". La representación sindical se agarra al "compromiso" de la eléctrica por la "viabilidad de la central quemando biocombustible" en lugar de carbón, un acuerdo comprometido "en sede ministerial", recuerdan los trabajadores, que a su juicio obliga a esperar al resultado de las pruebas antes de dar paso a las recolocaciones.

Respecto a esta quema experimental, el comité de empresa anunció la finalización de la "segunda tanda de pruebas" para introducir combustibles alternativos al carbón en la central y señaló que las tareas dejaron "excelentes resultados".

Los representantes de los trabajadores destacan que se realizaron los ejercicios "con dos mezclas de un 50% de carbón y un 50% de biocombustibles durante siete días" y destacan que es necesario establecer los siguientes pasos para avanzar en el proceso. Según los sindicatos, de esta forma se podría "evaluar la sostenibilidad técnica, medioambiental y económica de la instalación; por ende, de toda la comarca". Por ello, reclamaron a la dirección del grupo energético que siga "profundizando en las pruebas de sustitución del carbón por biocombustibles".

"Endesa no puede prescindir de la contribución fundamental de este proyecto a la economía circular partiendo de la innovación que resultaría la reutilización de una instalación procedente del carbón", explican los sindicatos en el comunicado emitido ayer.

Para el comité, la transición "hacia un nuevo uso como biocentral libre de carbón" tendría un "impacto global por las sinergias que genera". A su juicio, la comarca de Ferrolterra "dispone ya de la infraestructura y de los recursos logísticos, técnicos y humanos imprescindibles para apoyar a Endesa en este nuevo proyecto", por lo que los integrantes del comité de empresa consideran que "sería un polo fijador de empleo al no destruir el tejido existente", que sería el resultado final "si no se reconsidera la actitud actual de la empresa". La plantilla reclama que el estudio prometido por Endesa no puede ser "una mera farsa como da a entender continuando con el proceso de recolocaciones sin esperar los resultados.