BBVA y Sabadell confirman que estudian una fusión

Los movimientos para la integración entre el BBVA y el Banco Sabadell avanzan a pasos agigantados. No solo la decisión del banco que preside Carlos Torres de vender su filial en EEUU por 9.000 millones de euros para mejorar su situación financiera de cara a inversiones en otros mercados apuntan en ese sentido. Además, las dos entidades están estudiando a fondo el proceso de integración.

El BBVA ha confirmado este lunes el mantenimiento de conversaciones con representantes de Banco Sabadell, con la autorización del consejo de administración, en relación con una potencial operación de fusión entre ambas entidades, habiéndose iniciado un proceso de revisión ('due diligence') recíproco en términos habituales en este tipo de operaciones y designado asesores externos. Se hace constar que no se ha tomado ninguna decisión en relación con esta potencial operación de fusión y que no existe certeza alguna de que se llegue a adoptar ni, en ese caso, sobre los términos y condiciones de una eventual operación. Se informará oportunamente de las decisiones que, en su caso, se adopten al respecto, cuándo y cómo corresponda legalmente.

Ambos bancos han contratado asesores para avanzar en los pormenores de una integración, según publica este lunes 'El Confidencial'. El BBVA quiere mover ficha en la consolidación del mercado bancario español. La entidad presidida por Carlos Torres ha contratado al banco de negocios estadounidense JP Morgan para abordar las negociaciones de compra de Banco Sabadell, tal como han informado a este diario fuentes próximas al consejo de administración del banco azul. Los dos bancos han declinado hacer comentarios al respecto.

Desde hace varias semanas, dos equipos trabajan en representación de cada uno de los bancos, siendo Goldman Sachs el interlocutor del Sabadell, además de los respectivos asesores legales, entre los que están los despachos Uría Menéndez -por parte de Sabadell- y Garrigues -por la de BBVA-, de acuerdo a las mismas fuentes, para definir las condiciones de una posible operación. Las mismas fuentes señalan que también ya hay sondeadas auditoras para realizar la 'due diligence' (revisión de activos) de cara a la compra.



En manos del BBVA

La entidad que preside Josep Oliu no niega -tampoco confirma- que se hayan contratado a esas firmas para avanzar en el proceso de integración. Fuentes financieras apunta, no obstante, que la alternativa de la integración no estaba tanto en sus manos como en las del banco que presiden Carlos Torres, que en realidad es el que tendría el mayor peso en este proceso, y finalmente ha sido el primero en confirmar la integración.

El BBVA se ha estado remitiendo hasta ahora a la opinión expresada por el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, que en varias ocasiones ha insistido en el banco está enfocado en el crecimiento orgánico, pero buscará oportunidades de fusiones y adquisiciones en España u otros lugares si hay valor para los accionistas. Tanto en España como en el resto de países donde opera, el crecimiento de BBVA es orgánico, si bien "hay oportunidades", que hay que valorar en cada contexto, afirmó.