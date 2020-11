Globalia pide un rescate de 240 millones al Estado para unir su agencia a la de Barceló

El grupo turístico Globalia, de la familia Hidalgo, ha solicitado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) un préstamo de casi 240 millones de euros. La ayuda sería para la integración de Halcón Viajes y Ávoris, las agencias turísticas de Globalia y Barceló, según informaron a Europa Press fuentes conocedoras de la operación.

Se trataría de la segunda ayuda económica pública que solicita la familia Hidalgo, propietaria de Globalia, tras haber obtenido una inyección de 475 millones de euros para salvar a su aerolínea Air Europa. Este nuevo préstamo, que aún esta en una fase preliminar de estudio, permitiría reanudar a Globalia y Barceló el proceso de integración de sus filiales de agencias de viajes, que estaba congelado por la pandemia. El cierre de numerosas agencias paralizó el desarrollo de las negociaciones.

Esta sería la tercera operación de la SEPI a través de un fondo de 10.000 millones de euros, al que también recurrió, al pedir 100 millones, Naviera Armas, propietaria de Trasmediterránea, para intentar reflotar la compañía.

Los trámites de la operación de Globalia acaban de empezar y ambas compañías confían en que el consejo gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas apruebe la operación y reciba el visto bueno del Consejo de Ministros a principios del año próximo.

La fusión de las divisiones minoristas y mayoristas de viajes de Halcón Viajes y Ávoris permitiría crear un gigante del sector en España, con 1.500 puntos de venta, una plantilla de 6.000 personas y una facturación superior a 3.700 millones de euros.

Globalia aporta sus agencias minoristas, Viajes Ecuador y Halcón Viajes; la red de agencias independientes asociadas, Geomoon; la mayorista Travelplan; el banco de camas Welcome Beds; la división de viajes corporativos Globalia Corporate Travel; la agencia de viajes y eventos Globalia Meetings & Events, y Globalia Autocares. Barceló, a través de Ávoris, incluye las agencias minoristas B the Travel Brand, B the Travel Brand & Catai; BCD Travel y BCD Meetings & Events, entre otras marcas.