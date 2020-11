Hacienda y ERC negociarán armonizar el impuesto de Patrimonio

Ministerio de Hacienda y Govern de Cataluña participarán en una comisión bilateral para la armonización fiscal del impuesto sobre el Patrimonio en el conjunto de las autonomías, con el fin de evitar el 'dumping fiscal' (competencia fiscal a la baja) que, a juicio de ambas partes, practican comunidades como la de Madrid (PP), donde existe una bonificación del 100% sobre este impuesto.

Esta es una de las condiciones impuestas por ERC para prestar su apoyo a la tramitación del proyecto de Presupuestos del Estado para el 2021. Fuentes del Ministerio de Hacienda han confirmado la próxima creación de un grupo de trabajo para revisar la fiscalidad patrimonial, sin precisar cuándo se pondrá en marcha ni quiénes serán sus integrantes. También han aclarado que el acuerdo entre Gobierno y ERC no se articulará en el proyecto de Presupuestos del 2021, sino en la próxima reforma del modelo de financiación autonómica.

En principio, esta comisión de armonización fiscal autonómica centrará sus trabajos en el impuesto sobre el Patrimonio, sin perjuicio de que, en el posterior debate sobre un nuevo modelo de financiación autonómica, el Gobierno socialista ponga sobre la mesa su propósito de introducir cierta armonización en otros impuesto, como el de Sucesiones. En repetidas ocasiones, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero se ha mostrado a favor de introducir algún grado de armonización tanto en Patrimonio como en el impuesto que grava las herencias y las donaciones a partir de la fijación de una horquilla de tributación mínima y máxima, en medio de la cual podrían elegir dónde situarse cada gobierno autonómico. En la misma dirección se pronunció el grupo de expertos para la reforma de la financiación autonómica que en su día constituyó el Gobierno de Mariano Rajoy (PP).



Rechazo frontal de Madrid

Las propuestas de armonización fiscal siempre han contado con el rechazo frontal de Madrid. También en esa ocasión, la enmienda al proyecto de Presupuestos presentada por ERC para impulsar una armonización del impuesto sobre Patrimonio ha despertado la reacción en contra del consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty. En un artículo en EL PERIODICO, diario perteneciente al mismo grupo que este medio, Fernández-Lasquetty censura el propósito de la enmienda de ERC de atribuir nuevas competencias al Gobierno para que establezca un tipo mínimo del impuesto de Patrimonio en el conjunto del país mediante la creación de una nueva cuota estatal, además de darle al Estado su gestión, liquidación e inspección, que hasta ahora tienen las comunidades autónomas.

"Los mismos que demandan mayor autonomía a todos los niveles, hasta el punto de exigir una república independiente que no tiene cabida en el marco legal, quieren acabar con el escaso margen fiscal que ostentan las comunidades autónomas, otorgando al Gobierno de la nación nuevas competencias que, hoy por hoy, no solo no tiene, sino que serían abiertamente inconstitucionales", afirma en su artículo el consejero de Madrid.



Castilla La Mancha legislará para evitar "guerras fiscales"

Los barones socialistas comparten con el Gobierno de Pedro Sánchez el propósito de avanzar en una armonización fiscal que ponga límites a la carrera fiscal a la baja de Madrid. En ello insiste el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, anunció este miércoles que su Gobierno va a impulsar una legislación autonómica que pretende iniciar el camino de proponer una armonización fiscal a nivel estatal y evitar así "guerras fiscales" en todo el territorio.

Durante la celebración institucional del Día contra la Violencia de Género, García-Page cargó contra los que "se dan golpes en el pecho reclamando patria" pero a nivel impositivo "hacen lo contrario". Según el presidente autonómico, la iniciativa autonómica será una ley que venga a "corregir desmanes y unificar", ya que la "creencia en España" no sólo está en los discursos, sino "también en la renta". Será, en definitiva, "una ley sin retórica, sin agresividad, sin ir contra nadie", abundó el líder castellanomanchego .