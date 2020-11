Un total de 94 vecinos, la asociación de monte de mano común de Entrecruces, la Asociación para la Defensa Ecolóxica de Galicia, la Plataforma Non Eólicos-Bustelo-Campelo-Monte Toural, el BNG de Coristanco y las asociaciones Petón do Lobo, Cova Crea y Amigos eAmigas dos Bosques O Ourol do Anllóns, presentaron alegaciones contra el proyecto de parque eólico de Bustelo promovido por Greenalia entre Coristanco y Carballo con diez aerogeneradores. En sus alegaciones apelaban al impacto ambiental sobre la Lagoa de Alcaián y el humedal Marco do Couto, además de alertar de afecciones a hábitats y especies endémicas y catalogadas de flora y fauna, así como impactos arqueológicos, acústicos y visuales. e

La Xunta, tras estudiar las alegaciones emitió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) considerando que la iniciativa es "ambientalmente viable" si se cumplen varias condiciones, y después de que el promotor introdujese cambios en el proyecto que supusieron eliminar un aerogenerador y desplazar otros dos con el fin de no afectar a una planta muy amenazada, la Centaurea Ultreiae, que en todo el mundo solo crece en el Monte Castelo (donde se prevé otro proyecto eólico) y es una especie muy amenazada. Existen otras tres plantas amenazadas en este entorno que se considera que no se verán afectadas.

El promotor planteó la elaboración de un Plan de Conservación y Recuperación de esta especie en colaboración con el Centro de Investigación Forestal de Lourizán y la Universidad de Santiago, tanto para este parque eólico como a otros dos previstos para esta zona (en las alegaciones se alertaba de una posible fragmentación de proyectos), además de otro Plan de Recuperación de Especies en Peligro de Extinción, en el entorno del Monte Castelo y del Monte Bustelo. La empresa también planteó medidas como el trasplante o cultivo de ejemplares de esta planta en otra zona, aportar semillas o multiplicarlas in vitro para "actividades de educación ambiental".

Otros cambios en el proyecto se debieron a la presencia de bienes arqueológicos, sobre todo el túmulo de Bustelo, por lo que la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural emitió informe favorable pero a cambio de realizar un seguimiento arqueológica durante todas las fases de la obra, redactar un proyecto arqueológico para tener autorización, que incluya medidas correctoras, y finalmente, una certificación del estado final de los elementos incluidos y la limpieza del entorno.

Este parque no afecta a espacios naturales protegidos pero se localiza en el entorno de tres humedales del Inventario Galego de Humidais: Lagoa de Alcaián, Marco do Couto y O Pozo.

En estos montes existe mucha fauna además, sobre todo rapaces, murciélagos y búhos por lo que también se pide un control y seguimiento de una posible afección.

Sobre la afección al paisaje la Xunta dice que no afecta a la fervenza de San Paio por estar en la "visual contraria", ni a la laguna porque en la zona hay mucha "vegetación". Sobre el efecto de campos electromagnéticos por los aerogeneradores afirma que que la afección es "muy baja", y respecto al "efecto parpadeo en sombra" durante la fase de funcionamiento, pide hacer un seguimiento.