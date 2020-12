En España, se constata que la recuperación del empleo mantiene el aguante durante esta segunda ola, a la vista de los datos de empleo No obstante, la fotografía actual continúa lejos de la imagen que ofrecía el empleo antes del virus. El paro sube por segundo mes consecutivo (algo compatible con ganar ocupados) y no va a más debido, en parte, a que los ERTE están absorbiendo el golpe. El número de trabajadores en activo ha recuperado la cota de los 19 millones de ocupados que perdió tras el mazazo de marzo. No obstante, todavía faltan por recuperar unos 230.000 empleos para volver a los niveles previos a la pandemia.