El tiempo que ahorra una transferencia automática es tiempo que gana un trabajador de Abanca para conversar, por ejemplo, con un cliente que necesita una hipoteca. “Es un avance. Cuanto más peso tiene la parte digital, más descarga tiempo en las oficinas que nuestros trabajadores pueden dedicar a gestiones con los clientes que aportan mucho más valor añadido”, asegura el director territorial de Abanca en A Coruña, Gerardo Fuertes Ayerdi. Esta liberación de tareas más mecánicas es la que ha permitido a la entidad poner en marcha nuevos canales como, por ejemplo, Abanca Conecta, que ofrece asesores bancarios por vía telemática para aquellos clientes a los que acudir a los que la opción de la oficina no les es práctica. “Es una muy buena noticia para el banco poder dedicarle mucho más tiempo de valor a nuestros clientes”, incide el responsable territorial, quien comenta que el nuevo modelo de oficina de Abanca está en línea con esta nueva filosofía global. “El nuevo modelo ha permitido diferenciar espacios. Tenemos una zona transaccional operativa que permite una gestión ágil y después un espacio mucho más de relación y comercial con los gestores, que reciben en la puerta y acompañan al cliente a un área mucho más para una atención más especializada”, explica. Se trata de que las herramientas digitales tiendan puentes y no barreras. “Es fundamental que la evolución hacia canales digitales vaya de la mano con mantener el contacto con la persona, que puede ser físico, por teléfono o digital. Lo importante es que el cliente se sienta acompañado”, expone el responsable territorial. En ese sentido, Fuertes Ayerdi explica que “se puede dar la paradoja de que sin cercanía física a veces el banco es más cercano”, porque hay clientes, expone, que apenas acudían a la sucursal: “Algunos pasan años sin ir por la oficina, porque no le es cómodo por horarios o por el motivo que sea. Ahora tiene un gestor asignado con quien pueden hablar y la capacidad de realizar cualquier tipo de gestión a distancia”, señala. El responsable de Abanca en A Coruña está convencido de que la tecnología mejora relación entre el banco sus clientes. “La clave está en que el cliente se sienta cómodo y pueda decidir, porque las opciones digitales y la cercanía presencial son complementarias”, indica. Los números avalan esta tendencia. De los cinco millones de operaciones bancarias registradas en los nueve primeros meses del año, unos tres millones (en torno al 60%) se efectuaron a través de los canales digitales de Abanca. Añade que ya era muy frecuente que los clientes realizaran a través de internet trámites transaccionales como traspasos y transferencias, pero que en este año hubo “un incremento muy grande de la financiación” gestionada por canales telemáticos, principalmente préstamos, hipotecas y créditos del ICO para empresas. “Ha habido un momento de urgencia, de dar respuesta rápida a la crisis y dar soluciones y, de repente, se produjo un incremento muy importante de operaciones de financiación que históricamente tenían menos peso en esos canales”, concluye . Este experto bancario considera que la digitalización es “una realidad”. “Notamos que los clientes ahora son mucho más proclives a usar estas herramientas”, afirma. Y subraya: “No se trata de eliminar ningún canal. El cliente puede decidir”.