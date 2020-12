La tecnología acerca el banco a las personas, con soluciones financieras aceleradas por la pandemia

La digitalización bancaria no es un proceso nuevo, pero la pandemia de coronavirus ha obligado este año a dar un salto de gigante para cubrir las necesidades financieras de la población preservando su salud y, por tanto, minimizando el contacto físico. Si el cliente no va al banco, el banco va al cliente. Videollamadas, chats, gestiones telefónicas y todo tipo de operaciones a través de la banca móvil se han vuelto normales. En una transformación vertiginosa, los clientes de Abanca han pasado de realizar una de cada cuatro operaciones a distancia a principios de este año (25%) a hacer tres de cada cuatro al cierre del tercer trimestre (más del 75%). La clave, mantener la cercanía y las mismas garantías de la relación presencial.

“El contacto con el cliente está siendo muy estrecho a través de canales que antes eran impensables, como la videollamada”, explica el director territorial de Abanca en A Coruña, Gerardo Fuertes Ayerdi, quien aclara que “la oficina sigue siendo el canal adonde más clientes acuden”, pero ahora “es una opción más”. Para quienes prefieran solucionar sus asuntos financieros sin tener que desplazarse y en cualquier horario, Fuertes Ayerdi señala que “hoy en día se puede tener una relación 100% digital con el banco”. La solución tecnológica Firma Abanca, lanzada en 2019 y mejorada en los primeros días del estado de alarma de marzo, permite realizar todo tipo de operaciones bancarias sin pisar la oficina, ya sea gestionar un fondo de pensiones o firmar una hipoteca.

Experiencias personales

Mercedes Vázquez, Javier González Freijero y José Esmorís representan distintos perfiles de clientes pero comparten la sensación de que la digitalización bancaria les ha facilitado la vida. Los tres participaron esta semana en un debate de LA OPINIÓN DE A CORUÑA sobre digitalización bancaria, al que asistió también el responsable de Abanca en A Coruña, Gerardo Fuertes Ayerdi.

Como copropietario de un restaurante, González Freijero se ha tenido que enfrentar este año a “un montón de papeleo para solicitar subvenciones y ayudas”, que ha podido agilizar con “tantos informes bancarios y ratios de ingresos” descargados desde la app. “Una ventaja para nosotros es poder vincular la banca móvil con la gestoría, para delegar con determinados permisos”, explica el autónomo coruñés, que valora sobre todo el ahorro de tiempo la eficiencia y la confianza con su gestora de Abanca, Anabel, con la que él y su socio tramitaron a distancia una refinanciación para sacar a flote su negocio en el momento más duro de la pandemia. “La primera semana de confinamiento estábamos tirándonos de los pelos e intentando salvar el negocio. Notamos que el tiempo de la gestión del banco fue rápido”, relata.

Disponer de la posibilidad de realizar trámites a distancia fue determinante para que Mercedes Vázquez optara por Abanca para su hipoteca cuando ella y su marido decidieron mudarse de fuera de España a A Coruña. También para ellos la entidad bancaria tiene un nombre propio, el de José Manuel, el asesor que los atiende ya sea en la oficina, por teléfono o por chat. De ese modo, pudieron gestionar la financiación “un poco de forma presencial y un poco digital, de modo complementario”, indica Vázquez, que resalta que en su opinión “las personas cuentan” en la relación con la entidad.

José Esmorís acaba de jubilarse y confía en Jacobo para gestionar su fondo de pensiones. En su caso prefiere conversar cara a cara de sus asuntos financieros, pero desde que descubrió la banca móvil no ha vuelto a hacer cola para pagar recibos o abonar transferencias. “Mi generación aún es un poco reacia, pero hay cosas que dices, pues están bien”, admite Esmorís.

Abanca busca situar al cliente en el centro de todas sus decisiones y ofrecer opciones que se ajusten a cada perfil. Así lo explica Fuertes Ayerdi, convencido de que no hay barreras generacionales para la digitalización.

Para todas las edades

“La edad puede ser un factor de desconocimiento pero cuando alguien se incorpora las capacidades son las mismas. Cuando dan ese paso de probar, se hace fácil porque es muy intuitivo, es sencillo”, sostiene el director territorial del banco. En su experiencia, “cuando se suman al mundo digital las personas mayores son las que más cómodas y orgullosas se sienten de poder ser autónomas en sus necesidades del día a día”. Fuertes Ayerdi destaca además que el banco tiene especialmente en cuenta a este perfil de usuarios a la hora de desarrollar y actualizar su aplicación móvil —creada en A Coruña—, cada vez más fácil de usar.

El canal digital se complementa con Abanca Conecta, una opción con la que el banco pone a disposición del cliente un gestor personal que lo atiende en remoto. La cercanía sigue ahí. “El banco ha decidido que los gestores sean de la misma zona territorial del cliente, para tener la complementariedad con las oficinas y que el trato sea muy homogéneo. Estamos apostando de forma decidida por este programa”, afirma Ayerdi.

Hace cinco años que la entidad financiera dio un fuerte impulso a su estrategia online Abanca Digital. El proceso tenía “una evolución muy natural hasta el momento COVID”, expone el director territorial del banco en A Coruña. Este año, con la irrupción de la pandemia, la digitalización de Abanca tuvo que “acelerarse a un ritmo vertiginoso” y el banco ha incorporado “prácticamente toda la parrilla de productos a la banca digital”. Fuertes Ayerdi anticipa que en el futuro el banco avanzará “tanto como lo demande el cliente”.

“Aunque era reacio, la banca móvil es una comodidad”

José Esmorís es partidario del “cara a cara” cuando la ocasión lo requiere, pero usa la banca móvil todos los meses para gestionar transferencias y pagos de recibos. Este jubilado coruñés comenta que ha trabajado con Abanca — “lo que era Caixa Galicia”, apostilla— toda su vida, desde los tiempos en los que tenía que acudir al banco para retirar en metálico el dinero para pagar las nóminas de la empresa para la que trabajaba. “Antes no existía la banca móvil. Yo era un poco reacio, pero es una comodidad”, afirma. Recién retirado de una constructora, José señala que tiene ahora “todo el tiempo del mundo” y que le gusta mantener el contacto presencial con el personal del banco, pero también utiliza el teléfono e internet para resolver sus asuntos con la entidad. “Hay cosas que no manejo, pero hago transferencias, pago recibos…Yo tengo el coche en un garaje, el día 1 le hago una transferencia al dueño y a ese señor no lo he visto más desde que me alquiló la plaza”, comenta como ejemplo. En su caso fue su hijo quien lo introdujo en el uso de la banca electrónica. José admite que en un principio era reacio a al canal digital por falta de costumbre, como le pasa con frecuencia, añade, a personas de más edad. Pero ha acabado por incorporar la banca electrónica como una vía más. Esmorís celebra las herramientas digitales como complemento y, cuando lo prefiere acude a la oficina. “Yo estoy acostumbrado al cara a cara. Sabes con quién hablas. Es menos frío que el teléfono Mi hijo me enseñó que todo esto es seguro pero mi generación es un poco reacia aún”. Valora que el banco dé “seguridad” en todos los canales.

“El ‘online’ se agradece muchísimo para quien viaja”

Mercedes Vázquez viaja al extranjero con frecuencia por motivo familiares. De hecho, hasta hace poco vivía allí y sus hijos estudian fuera, por lo que valora especialmente poder resolver sus asuntos bancarios de forma deslocalizada. “La aplicación es muy intuitiva y sencilla, con la comodidad que te da poder hacer operaciones a cualquier hora y desde cualquier lugar”, explica esta usuaria, habituada al pago por móvil y al contacto con su gestor bancario por todo tipo de canales. “Cuando nos vinimos para A Coruña hicimos un préstamo, que realmente era una hipoteca, y se gestionó un poco por digital, un poco yendo a reuniones. La mitad de la gestión fue digital y fue súper complementario” explica Mercedes, quien reconoce que el “feeling con el gestor” fue la razón determinante por la que ella y su marido decidieron cambiar de entidad y contratar con Abanca. “Nuestro consejero, que es José Manuel, nos llama por teléfono y nos envía mensajes”, comenta esta usuaria, que valora como más cercana y cálida la relación banco-cliente en comparación con su experiencia en el extranjero. “El lado online se agradece muchísimo para la gente que viaja. Tengo acceso a las cuentas desde cualquier sitio. Le puedo mandar dinero a mi hijo aunque esté de viaje. Es muy cómodo”, aplaude Vázquez, que se define como una convencida de las tecnologías y la banca digital desde antes de que la pandemia las impusiera

“Buscábamos salvar nuestro negocio y el banco fue rápido”

Javier González Freijero es uno de tantos autónomos a quienes la pandemia puso en jaque. El estado de alarma de marzo obligó al cierre temporal del restaurante Pracer que él y su socio gestionan en A Coruña y la falta de ingresos les hizo recurrir al banco en busca de recursos. “Hemos tenido que financiarnos al año y medio de estar abiertos. Menos la firma ante el notario, todo lo hemos hecho digital. Hemos gestionado la financiación a través de chats y videollamadas con nuestra gestora Anabel. También mucho email”, detalla Javier, que se encuentra cómodo en la negociación por estas vías. Su prioridad es que el banco le dé una solución de la forma más eficiente posible. “¿Para qué voy a perder el tiempo si puedo estar en el gimnasio y hacer esta operación?”, reflexiona, convencido de que los hábitos digitales están para quedarse. La celeridad a la hora de proporcionar soluciones es el aspecto que más valora este hostelero de su experiencia con Abanca durante la pandemia. “Buscábamos salvar nuestro negocio y notamos que el banco fue rápido en el tiempo de la gestión. En junio volvimos a abrir después del primer confinamiento y nos llegaban solicitudes de reservas de pagos por anticipado, para regalos. No sabíamos cómo cobrarlo a distancia. Anabel nos habló de un TPV virtual y al día siguiente lo teníamos funcionando en nuestra web con el tema solucionado”, relata. Para González Freijeiro, que el banco tenga “todo disponible online” es “muy importante” siendo autónomo: “Con dos clics haces una transferencia, bloqueas un recibo o consultas el periodo de carencia de tu préstamo”.

“Es una muy buena noticia para nosotros poder dedicar más tiempo de valor a nuestros clientes”

El tiempo que ahorra una transferencia automática es tiempo que gana un trabajador de Abanca para conversar, por ejemplo, con un cliente que necesita una hipoteca. “Es un avance. Cuanto más peso tiene la parte digital, más descarga tiempo en las oficinas que nuestros trabajadores pueden dedicar a gestiones con los clientes que aportan mucho más valor añadido”, asegura el director territorial de Abanca en A Coruña, Gerardo Fuertes Ayerdi. Esta liberación de tareas más mecánicas es la que ha permitido a la entidad poner en marcha nuevos canales como, por ejemplo, Abanca Conecta, que ofrece asesores bancarios por vía telemática para aquellos clientes a los que acudir a los que la opción de la oficina no les es práctica. “Es una muy buena noticia para el banco poder dedicarle mucho más tiempo de valor a nuestros clientes”, incide el responsable territorial, quien comenta que el nuevo modelo de oficina de Abanca está en línea con esta nueva filosofía global. “El nuevo modelo ha permitido diferenciar espacios. Tenemos una zona transaccional operativa que permite una gestión ágil y después un espacio mucho más de relación y comercial con los gestores, que reciben en la puerta y acompañan al cliente a un área mucho más para una atención más especializada”, explica. Se trata de que las herramientas digitales tiendan puentes y no barreras. “Es fundamental que la evolución hacia canales digitales vaya de la mano con mantener el contacto con la persona, que puede ser físico, por teléfono o digital. Lo importante es que el cliente se sienta acompañado”, expone el responsable territorial. En ese sentido, Fuertes Ayerdi explica que “se puede dar la paradoja de que sin cercanía física a veces el banco es más cercano”, porque hay clientes, expone, que apenas acudían a la sucursal: “Algunos pasan años sin ir por la oficina, porque no le es cómodo por horarios o por el motivo que sea. Ahora tiene un gestor asignado con quien pueden hablar y la capacidad de realizar cualquier tipo de gestión a distancia”, señala. El responsable de Abanca en A Coruña está convencido de que la tecnología mejora relación entre el banco sus clientes. “La clave está en que el cliente se sienta cómodo y pueda decidir, porque las opciones digitales y la cercanía presencial son complementarias”, indica. Los números avalan esta tendencia. De los cinco millones de operaciones bancarias registradas en los nueve primeros meses del año, unos tres millones (en torno al 60%) se efectuaron a través de los canales digitales de Abanca. Añade que ya era muy frecuente que los clientes realizaran a través de internet trámites transaccionales como traspasos y transferencias, pero que en este año hubo “un incremento muy grande de la financiación” gestionada por canales telemáticos, principalmente préstamos, hipotecas y créditos del ICO para empresas. “Ha habido un momento de urgencia, de dar respuesta rápida a la crisis y dar soluciones y, de repente, se produjo un incremento muy importante de operaciones de financiación que históricamente tenían menos peso en esos canales”, concluye . Este experto bancario considera que la digitalización es “una realidad”. “Notamos que los clientes ahora son mucho más proclives a usar estas herramientas”, afirma. Y subraya: “No se trata de eliminar ningún canal. El cliente puede decidir”.