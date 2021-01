La economía gallega reta al virus de la incertidumbre

Posiblemente muchos de los motores de la economía de Galicia miren con nostalgia las dudas de hace un año en su enfoque a lo que venía en el viejo 2020. Por aquel entonces merodeaban los posibles efectos de la descarbonización y la transición ecológica, la ralentización en el crecimiento, la difícil situación que atravesaban algunas actividades y empresas en concreto... La pandemia cambia hasta el verdadero significado de la incertidumbre, excepcionalmente profunda, incompatible con hacer cábalas más allá del día siguiente. Nadie era capaz de imaginar en enero del pasado ejercicio lo que está ocurriendo ahora, pero es que también caducaron muy pronto las sucesivas previsiones a corto plazo que se han ido haciendo desde que en marzo estalló la crisis sanitaria.

Y eso, lo que ocurra con la salud pública, es la prioridad en lo social y la principal incógnita para la ecuación económica en este 2021. Galicia aguantó hasta ahora entre los territorios con una menor merma del Producto Interior Bruto (PIB) gracias al mayor peso de la industria en general y la alimentaria en particular y una menor dependencia del turismo. ¿Será suficiente eso para engancharse a la recuperación cuando toque? Como recuerdan muchos de los sectores más representativos de la economía gallega, hay problemas estructurales que están ahí de antes y su reinvención es, a la vez, un reto y una oportunidad, teniendo en cuenta el maná de los fondos europeos del Next Generation. No solo está en tela de juicio la supervivencia del tejido productivo en las grandes cifras. Detrás hay empresarios y trabajadores. La comunidad destruyó más de 18.000 empleos el pasado año y todo apunta a una recuperación muy, muy asimétrica entre los sectores destinados a revitalizar el mercado laboral.

“La normalización sanitaria es el pilar básico en el que sustentar el regreso a la normalidad y al crecimiento, en una crisis como la actual, tanto de oferta como de demanda —incide— y que afecta sobremanera en economías muy terciarizadas como es el caso de España”.

Couceiro reivindica el peso del empresariado coruñés, que supone “el 50% del Valor Añadido Bruto generado en Galicia” y muestra “una importante vocación exportadora”, desde grandes multinacionales como Inditex hasta multitud de microempresas.

La Cámara considera que “las expectativas para el 2021 mejoran levemente respecto del 2020” y apunta que una encuesta reciente de Eurocámaras muestra, para el área de Coruña “un pesimismo importante en términos de empleo e inversión, no así de previsión de evolución de las exportaciones”.

Alberto Rocha | Secretario Cointega-Clúster Gallego Textil: “La moda se enfrenta a un cambio de producto y canal”

“Cuando nos piden un pronóstico, los economistas solemos utilizar como premisa de partida la expresión Ceteris paribus, que viene a significar algo así como “si las demás variables permanecen constantes, una especie de comodín muy útil para la retórica y completamente inútil para predecir el futuro”, asegura Alberto Rocha. Y ese es su pronóstico para el negocio del textil y la moda en 2021. “Igual de catastrófico que 2020”, indica el secretario general de Cointega-Clúster Gallego Textil-Moda, en referencia a la caída del 40% en las ventas. El sector se enfrenta, además, a una transformación parecida a la de los años 20 del siglo pasado, empezando por el producto y la ventaja competitiva de las empresas que sepan anticiparse a las “necesidades latentes”. “No parece que quien pretenda seguir vendiendo ropa con lacitos para niños vaya a mejorar”, advierte. El otro eje será la forma de llegar al cliente. Ni tienda monomarca ni multimarca convencional. “La respuesta parece un híbrido entre multimarca, canal propio y online”, apunta Rocha.

Manel Pazo | Presidente de la Asociación Eólica de Galicia: “Toca ordenar y la previsión más optimista es de 170 MW”

La pandemia provocó un año casi en blanco para el sector eólico en Galicia. A pesar de que no hay otra comunidad con tanta potencia con derecho a conexión —8.200 megavatios (MW) y otros 2.200 en trámite—, solo se instalaron 24 MW de dos repotenciaciones. “Hay bastantes proyectos autorizados, pero pendientes de modificación y dependerá de la ley de reactivación para saber si son sustanciales o no y, por tanto, qué tramitación llevarán”, detalla Manel Pazo, líder de la patronal eólica de Galicia (EGA), que confía en que salga adelante en 2021 “la previsión más optimista, entre 160 y 170 nuevos megavatios” para volver al ritmo aspirado por los promotores “de una media anual de 500 MW”. “Tengo claro —añade— que este año será definitivo para saber cuántos proyectos se pueden hacer”. Ahora, asegura, “toca ordenar” con “la abundante normativa de los últimos meses”. A la vuelta de la esquina, el día 26, viene la primera subasta del nuevo calendario de ampliación del parque de renovables. “Lo fundamental —incide— es tener seguridad jurídica”.

Antonio Fontenla | Presidente Empresarios de A Coruña: “Nos quedan meses muy duros por delante pero vemos la luz”

El presidente de la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), Antonio Fontenla, considera “muy buena noticia la prórroga de los ERTE” hasta el 31 de mayo, pero apunta que “las empresas necesitan más apoyo para salir adelante”. Sobre todo en hostelería y turismo. “No debemos olvidar que se trata de empresas que eran viables antes de la pandemia y ese mismo tejido empresarial es el que nos sacó de la anterior crisis”, reivindica. “Sabemos que nos quedan meses muy duros por delante”, asume el patrono coruñés, que aún así ve motivo para “cierto optimismo” ya que “más allá de la crudeza del momento, la campaña de vacunación nos permite ver —afirma— por fin la luz al final del túnel”. Por ello, confía en que la economía “podrá ir recuperando el pulso” a medida que avance la inmunización. “Confío en que esa recuperación será sólida en Galicia y en nuestra provincia en el segundo semestre. Nos avala un tejido económico, unos sectores productivos, que han dado señal de resistencia en esta crisis, asegura Fontenla, dispuesto a “aprovechar las oportunidades que trae toda crisis”.

Carme Pampín | Presidenta de Bioga: “Esperamos un crecimiento del 10% en facturación y empleo”

La crisis del COVID-19 dio su lugar al sector biotecnológico gallego, donde están las respuestas a los retos socio-sanitarios y medioambientales y “la principal herramienta para impulsar la innovación en sectores clave para Galicia como el agroalimentario y el marino”. “Confiamos en continuar la senda de crecimiento iniciada hace ya cinco años con la nueva Estrategia de Consolidación de la Biotecnología 2021-2005 impulsada por la Xunta a través de Gain”, señala Carme Pampín, presidenta de Bioga, que estima un crecimiento del 10% “en los principales indicadores, como facturación, creación de empresas y empleo” en 2021. Además de los fondos europeos, el sector biotech gallego tiene sus propias palancas de crecimiento con la primera incubadora de alta tecnología para la transferencia a micropymes, el Hub de Innovación Digital DATAlife o el Biopolo, “pieza fundamental para la consolidación de empresas”, señala la presidenta de Bioga.

Cesáreo Pardal | Presidente del Clúster Turismo de Galicia: “Las ayudas deben compensar la aportación del sector”

El turismo es en Galicia “un sector maduro, muy profesionalizado y altamente competitivo” que aporta cerca del 11% del PIB autonómico. “Desde esa fortaleza hemos podido soportar a duras penas 2020 con una actividad reducida a límites prácticamente testimoniales e insostenibles”, explica el presidente de su clúster, Cesáreo Pardal, resignado a que el Xacobeo traiga “la mitad” de los 6 millones de visitantes previstos en 2021 y aferrado a la “excelente noticia” de la prórroga a 2022. El sector turístico de Galicia pide “un ambicioso plan de rescate” con ayudas directas. “Lo que estamos dejando de ingresar debe ser considerado como lo que es: una aportación social a la lucha contra la enfermedad”, reivindica. “La prioridad de las empresas en este momento es sobrevivir el tiempo que todavía falta para la recuperación”, afirma.

Margarita Hermo | Dir. Aso. Gallega de la Empresa Familiar: “Las empresas necesitan una vacuna de solvencia”

Con la salud de las personas como prioridad, la Asociación Gallega de la Empresa Familiar (AGEF), apela a buscar también “una vacuna para las empresas”. “Van a necesitar medidas adicionales que garanticen la solvencia y permitan ganar competitividad fiscal y burocrática”, reclama su directora, Margarita Hermo. La agilización de trámites es especialmente necesaria en los ERTE “a todos los sectores y empresas de todos los tamaños”. Galicia, según Hermo, “tiene que ser competitiva”, con “garantías para que las empresas puedan competir con las mismas reglas de juego” que en otras autonomías y atraer así inversión. En eso los fondos europeos son “una oportunidad insólita”. “Las empresas familiares gallegas cuentan con importantes propuestas en digitalización, sostenibilidad, igualdad o economía circular y es fundamental conocer cuanto antes el procedimiento de solicitud”, afirma.

Susana Soneira | Presidenta Graduados Sociales: “Después del desbordamiento, el SEPE ahora funciona mejor”

“Vamos a ser optimistas”, afirma la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de A Coruña, Susana Soneira después de un año “tremendo para todos”. La representante del colectivo que asesora al 80% de los autónomos y las pymes en materia socio-laboral confía en una mejoría de la coyuntura a lo largo de este semestre, aunque la tramitación de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) bonificados que el Gobierno ha prolongados hasta finales de mayo seguirá acaparando buena parte de su carga de trabajo. “Ahora el SEPE [Servicio Público de Empleo] funciona mejor”, valora Soneira, después del desbordamiento de los primeros meses de pandemia. “Ahora es necesario que avance la vacunación para conseguir cuanto antes la inmunidad de rebajo y reflotar la economía; si no, vamos al precipicio”, afirma.

Juan Vieites | Secretario general de Anfaco y pte. CEG: “En 2020 crecimos a doble dígito y sigue la tendencia”

A favor de la conserva jugó su función de alimento básico en unos momentos de extraordinaria demanda doméstica, pero también la exitosa estrategia de diversificación de productos y mercados de los últimos años. “Hicimos bien los deberes, con mucho esfuerzo por parte de las empresas en un momento tan complicado, pero la exportación aumentó en dos dígitos”, desgrana Juan Vieites, secretario general de Anfaco, y desde este semana presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). El sector conservero es referencia: “Supimos ver que no hay solo un consumidor, sino muchos, del silver a los millennials, pasando por la generación Z”, explica Vieites. El previsible aumento del paro y la pérdida de poder adquisitivo “repercutirá, sin duda, en el consumo”, prevé, pero espar que “la tendencia al alza se mantenga” tras crecer a doble dígito.

María Cadaval | Doctora en Economía - Foro Económico: “La industria caduca es el gran reto y la gran oportunidad de Galicia”

María Cadaval mira 2021 “entre la cautela y la esperanza”. “Si se cumplen las expectativas de un verano casi normal, la recuperación será rápida, pero parece que la vacunación va excesivamente lenta”, indica la doctora en Economía. A la crisis sanitaria se suman en Galicia “todas las amenazas que veníamos arrastrando, especialmente la de la industria caduca y contaminante”. “Hace dos o tres años que se vienen produciendo los cierres y se echa en falta planificación para que, después de 50 años explotando los recursos naturales, las empresas tengan proyectos de relevo aquí y no en otros territorios —enfatiza la miembro del Foro Económico de Galicia—. Es el gran reto y la gran oportunidad ”. Cadaval cree que hay que “pedir y pedir” fondos europeos, pero “con proyectos de verdad” que no deberían dejar de lado el potencial de la silver economy en construcción, TIC o alimentación. “No vale quejarse después”, avisa.

Antonio Rodríguez del Corral | Presidente Clúster TIC Galicia: “La aceleración de la digitalización dejará otro año de crecimiento”

La irrupción del coronavirus fue un shock para las empresas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Galicia. En eso no se distinguieron del resto de actividades porque los clientes paralizaron la inversión a la espera de cómo evolucionaba la crisis sanitaria. Sí les diferencia lo ocurrido después. “El objetivo de la digitalización estaba ahí antes de la pandemia y se aceleró”, explica Antonio Rodríguez del Corral, presidente del Clúster TIC de Galicia, provocando “un crecimiento de emergencia, no sano”. “Nadie es feliz por crecer en esta situación”, añade. Más conscientes que nunca del fundamental papel de las TIC, “hay un revulsivo en los contratos y será otro año de crecimiento en negocio y en empleo”. “Seguirá la tendencia”, adelanta el responsable del clúster, que da por hecho que los incentivos serán mayores “a medida que se vayan liberando los fondos de recuperación europeos por la importancia que dan a la digitalización”.

Maica Bouza | Secretaria de Emprego de CCOO Galicia: “Hay que reforzar la protección del desempleo porque subirá”

Una de las tendencias más preocupantes en el mercado laboral gallego al final de 2020 fue el incremento del paro en todos los sectores. “No solo de los directamente afectados por el COVID-19”, remarca Maica Bouza. “Convivimos con un problema estructural en el sector productivo —continúa— que requiere políticas sectoriales que no se están haciendo, más allá del apuro de última hora con la hostelería al cierre del año”. Hay, según la secretaria de Emprego de CCOO en Galicia, “recursos y capacidad legislativa” para apoyar a actividades “como la industria”. “Y si no lo hacemos ahora, la cosa se complicará”, afirma, con una apuesta por colocar al ámbito sanitario y social y la educación “como punteros en la asistencia y en la creación de empleo”. Bouza da por seguro “un repunte del paro” a lo largo del nuevo ejercicio. “Los contratos temporales se van acabando, la cobertura por desempleo baja y a la vez aumenta el desempleo —detalla—. Necesitamos un refuerzo de los mecanismos de protección”.

Antonio Couceiro | Pte. Cámara de Comercio de A Coruña: “Afrontamos el reto más importante en 80 años”

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, lamenta que “la crisis sanitaria ha venido a truncar una evolución francamente positiva de los últimos ejercicios y se presenta como el reto más importante a afrontar en los últimos 80 años”.

Juan Carlos Corrás | Pte. Lonja de A Coruña: “Está por ver el impacto del ‘Brexit”

Juan Carlos Corrás, presidente de la lonja de A Coruña y gerente de la asociación coruñesa de armadores Pescagalicia espera que los próximos meses marquen el camino de la recuperación. “En 2021 tenemos claro que no vamos a llegar a la normalidad pero esperamos que podamos recuperar la actividad lo máximo posible”, comenta después de cerrar 2020 con un caída “asumible” del 13% en la facturación de la lonja. La pandemia no es el único factor que amenaza con desestabilizar al sector pesquero, todavía sumido en la “incertidumbre” sobre los efectos de la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Con el recorte de las cuotas pesquera del Gran Sol todavía por concretar, Corrás señala que el impacto real del Brexit en el sector “está por ver” y se irá haciendo palpable en los próximos meses. Las posibilidades de pesca en este caladero histórico para la flota coruñesa afectan a especies clave como la merluza, el rape, el gallo y la cigala. El presidente de la lonja confía en “recuperar poco a poco” el volumen de ventas al calor de la ansiada reactivación de hostelería y turismo cuando remitan los contagios.

Enrique Mallón | Secretario general de Asime: “Pondremos en marcha proyectos tractores por 600 millones”

Después de cerrar el primer semestre con un descenso del 16% en el empleo y del 22% en la cifra de negocio, el metal gallego constata una “moderación” de las caídas en la segunda parte de 2020. “Con el impulso de la vacuna, confiamos en escenarios más optimistas que nos pueden dejar un crecimiento alrededor del 8% en la facturación para el conjunto 2021”, adelanta Enrique Mallón, secretario general de Asime, que subraya el “enorme esfuerzo” y los “protocolos estrictos y exhaustivos” para mantener la actividad. Asime prevé poner en marcha proyectos tractores por valor de 600 millones en 2021. Avisa del “reto sin precedentes” en la automoción por la subida del impuesto de matriculación y reclama una solución “por fin” para Barreras “con el apoyo de administraciones y la movilización de capital público y de inversores”. Lo mismo que pide para la aeronáutica, que fue, “sin duda, la industria más afectada”. El metal confía en avanzar en estos “primeros meses” el nuevo convenio.