Los representantes de los 215 trabajadores de la fábrica de Siemens Gamesa en As Somozas (A Coruña) y de los 51 de la planta de Cuenca se reúnen hoy en Madrid con la dirección. Es el tercer encuentro del periodo del consultas del ERE (expediente de regulación de empleo) extintivo con el que la multinacional española de componentes para energía eólica quiere cerrar estas dos instalaciones. Sobre la mesa está el estudio que la propia empresa ha elaborado para avalar su decisión, cuyo argumento más poderoso es la diferencia de costes de producción respecto a la factoría que compró el año pasado en el norte de Portugal. Fabricar palas de aerogenerador en As Somozas le cuesta a Gamesa cuatro veces más que en la planta de Ria Blades (en Vagos, Aveiro), según la documentación que la firma ha remitido a los sindicatos.

La representación social rebate que es un documento “hecho a medida para cerrar la planta” gallega y que falta información para evaluar su competitividad. Con todo, nadie duda de que los exiguos salarios lusos —el sueldo medio en Portugal es un 32% más bajo que en España— y la relajada política fiscal del país vecinos con la industria (con exenciones impositivas) hacen más barato producir al otro lado de la raia, un factor que se suma a las mejores instalaciones con las que cuenta la factoría lusa. “Si nos ponemos en la piel del empresario, le sale más barato fabricar allá. Pero el Gobierno tiene que actuar. ¿Gamesa va a a instalar parques eólicos aquí en Galicia y va a traer las palas de Portugal? Es muy fuerte”, cuestiona Sergio López, presidente del comité de empresa de As Somozas. La plantilla de la única fábrica de palas eólicas de Siemens Gamesa en España apela a la implicación de las administraciones para frenar la deslocalización y proteger el empleo en Galicia en plena transición energética. En especial, ante la situación crítica que atraviesa la comarca de Ferrolterra a nivel industrial: “Con la mayor térmica de España (As Pontes) a punto de cerrar, Navantia sin barcos, ahora esto... el tejido industrial se está yendo al garete y está en juego el futuro de nuestros hijos”, advierte López. Por eso, el comité reclama la creación de una mesa industrial en la que el Gobierno “tome las riendas” del conflicto laboral, en el que a su juicio la empresa está actuando “de mala fe”, por lo que estudian la posibilidad de recurrir a los juzgados. “Ahora mismo si no hay vía política la planta está abocada al cierre”, zanja el presidente del comité.

Unidas Podemos ha presentado una proposición no de ley en el Parlamento para instar al Gobierno del que forma parte a poner en marcha acciones para que se mantenga la actividad industrial en las plantas de fabricación de palas eólicas de As Somozas y reparación de Cuenca. Esta acción política se suma al gesto de once eurodiputados españoles (de distintos partidos), que han remitido una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, en la que le piden que “haga todo lo necesario” para que empresas que no registran pérdidas “no puedan seguir estrategias contrarias a los objetivos estratégicos” de la UE.

Son buenos tiempos para la energía eólica y a este fabricante de aerogeneradores le salen los números. Siemens Gamesa obtuvo un beneficio de 11 millones de euros en su primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 (que va de octubre a diciembre de 2020), dejando atrás los números rojos de 174 millones de un año antes, impulsado por un crecimiento de las ventas.

“No pueden cerrar la única fábrica de palas que tienen en España”, reivindica Sergio López. El representante sindical añade que el informe de la empresa que señala que producir en As Somozas cuesta “cuatro veces que más en Portugal o más” no solo compara los costes de españoles con los lusos, sino con los de fábricas de otros países con condiciones laborales muy inferiores. “Nos están achacando que somos más caros, que la mano de obra mucho es más cara en España, y nos están comparando incluso con La India y con Marruecos en el estudio”, critica López.

Mientras trata de cerrar dos plantas en España y refuerza la que compró el año pasado en Portugal, Siemens Gamesa construye una nueva fábrica de aerogeneradores en Francia. “Porque el Gobierno francés le obliga si quiere instalar allí parques eólicos, mientras que de aquí se está marchando”, denunciaba el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, al conocerse el anuncio de cierre. En ese sentido, el comité reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que “presione” a la empresa vinculando la carga de trabajo y las concesiones eólicas con la continuidad de la producción y el empleo en territorio español. La compañía, por ahora, solo ofrece un plan de recolocaciones. El plazo de negociación acaba en una semana, el jueves que viene.

La utopía de retener a la empresa ensanchando una carretera

El proyecto de la Xunta y el Ayuntamiento de As Somozas para mejorar la vía de acceso a la planta de aerogeneradores de Siemens Gamesa (la AC-110) viene de atrás, pero con los plazos actuales y si la empresa no recula llegará cuando ya no haya ningún componente eólico que transportar por esa carretera.

La conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, anunció el lunes la “próxima licitación” de la obra con la que el Gobierno autonómico busca facilitar el transporte de palas de aerogeneradores y “evitar así el cierre de la factoría eólica”.

El comité de empresa recuerda que el proyecto se planteó hace dos años, cuando Siemens Gamesa —que todavía no había adquirido la fábrica de Portugal— preveía incrementar la producción de As Somozas con un nuevo modelo de palas, de mayor tamaño, para lo que era necesario adaptar la vía.

Según lo que anunció la Xunta, en poco tiempo la carretera AC-110 estará preparada no solo para el transporte de las palas SG-114 (de 57 metros de longitud) que ya se fabricaban en As Somozas, sino también para las SG-145 (de 72 metros). Pero la mejora de la infraestructura llega a destiempo de los planes de la compañía, que descartó la idea de producir este modelo en A Coruña en cuanto compró la planta Ria Blades (Aveiro) y posteriormente decidió directamente marcharse de As Somozas.

El presidente del comité de empresa de la planta eólica coruñesa, Sergio López, cree que es una utopía la pretensión de la Xunta de retener a la multinacional con la mejora de una carretera: “Ahora la empresa no va a cambiar su decisión porque reformes dos curvas. Eso no va a servir para revocar el cierre”, afirma. Matiza, eso sí, que contar con infraestructuras adecuadas ayuda, “aunque sea para otra empresa que pueda venir después”. La plantilla defiende que la instalación de As Somozas tiene capacidad para modernizarse y ser más competitiva.