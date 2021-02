Los secretarios generales de UGT y CCOO, han instado este jueves al Gobierno a que afronte cambios en materia laboral, salarial y de pensiones, para afrontar la recuperación económica que llegará en la segunda parte de este año de una forma justa.

Durante sus intervenciones en la concentración que han mantenido ante el Ministerio de Asuntos Económicos, bajo el lema de "Ahora sí toca", ambos han urgido a los ministerios de Trabajo y de Seguridad Social a que retomen las mesas sobre las reformas laboral y de pensiones, así como a elevar el salario mínimo interprofesional (SMI).

"Hoy nos concentramos para decir al Gobierno que 'Ahora sí toca' recuperar una agenda social para que la salida de la crisis no tenga como consecuencia el aumento de la desigualdad y la pobreza", ha dejado claro el líder de CCOO.

A juicio de Sordo, la prioridad en estos momentos es "contener el virus", pero es necesario que el crecimiento económico que llegará después, en la segunda mitad del año y "de forma intensa", se redistribuya, y la legislación actual está pensada para "devaluar el país, bajar los salarios e incrementar la desigualdad".

"Ahora sí toca abrir mesas para corregir la reforma laboral", ha dicho Unai, buscando "un modelo mucho mas moderno que elimine la precariedad", así como "garantizar el sistema público de pensiones ahora y en las tres próximas décadas".

También, ha añadido, "mejorar los salarios de los que menos ganan", subiendo el SMI, con el "objetivo irrenunciable" de que al final de la Legislatura alcance al 60 % de la media salarial.

Y para ello, ha dicho tener "voluntad de negociación, toda; preferencia por el acuerdo, también".

Pero, si no hay acuerdo, ha añadido, "el Gobierno tiene que legislar. No caben derechos a veto de la CEOE ni excusa de condicionalidad europea", porque la UE "no nos esta obligando a mantener la reforma laboral ni la de pensiones".

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado que las medidas tomadas para hacer frente a la pandemia "no han sido ni de lejos suficientes" y que miles de personas en España "no tienen para vivir".

"Los ciudadanos empezamos a estar hartos de que todo sean promesas y el BOE no publique esas promesas en forma de normas", ha criticado.

Sobre la reforma laboral, el líder de UGT ha advertido de que no van a permitir que se deje pasar más tiempo para "no cambiar nada".

"La CEOE lo tiene todo, no quiere entrar a negociar, piden tiempo para qué", ha criticado.

Álvarez se ha mostrado dispuesto a abordar un "desmontaje" por fases de la reforma laboral pero ha insistido en que hay que empezar a hacerlo de forma inmediata.

También ha urgido al Gobierno a cumplir con su compromiso de derogar la reforma de 2013 de pensiones y a subir el SMI.

Los sindicatos han convocado 50 concentraciones este jueves en toda España para exigir al Gobierno que cumpla con sus promesas electorales en materia laboral y de pensiones.

"O hay movimientos (...) o las movilizaciones no han hecho nada más que empezar", ha zanjado Álvarez.