osé Ignacio Goirigolzarri pasará en unas semanas de la presidencia de Bankia a la de la nueva CaixaBank posfusión sin sus cuatro principales colaboradores en la entidad nacionalizada, a quienes eligió para acompañarle en el primer comité de dirección del banco tras su llegada en 2012. El consejero delegado, José Sevilla; el consejero ejecutivo y director general de personas, medios y tecnología, Antonio Ortega; la directora general adjunta de comunicación y relaciones externas, Amalia Blanco; y el secretario general del consejo, Miguel Crespo, no estarán en el organigrama de la nueva entidad, que las dos entidades tienen previsto publicar este jueves

Sevilla, Ortega y Blanco fueron los tres únicos fichajes del primer nivel directivo que realizó Goirigolzarri cuando sustituyó a Rodrigo Rato al frente de Bankia tras la intervención del Gobierno de Rajoy. Los dos primeros habían trabajado con el ejecutivo vasco en el BBVA, mientras que Blanco estaba centrada en proyectos empresariales personales tras su salida de Gamesa. Crespo, por su parte, provenía de la etapa anterior, pero fue el único miembro del consejo de administración que el nuevo presidente no fulminó y a quien de hecho ha mantenido todo este tiempo pese a que llegó a estar imputado brevemente por la salida a bolsa del banco en 2011.

Gran responsabilidad

En un primer momento y preguntado al respecto durante la rueda de prensa de presentación de la fusión en septiembre, Goirigolzarri afirmó que Sevilla tendría una "posición de gran responsabilidad en el comité de dirección" de la nueva CaixaBank, algo que finalmente no será así. En Bankia se asegura que tanto el número dos como los otros tres altos directivos trasladaron hace algún tiempo a su presidente su decisión personal de no aspirar a ningún puesto en la entidad integrada, con lo que el ejecutivo vasco no habría tenido opción de tratar de incluirles en el organigrama.

Durante la reunión este martes del consejo de administración de Bankia en el que se ha comunicado dicho organigrama, Goirigolzarri ha lamentado su salida, pero se ha mostrado comprensivo con su decisión y les ha agradecido el "gran esfuerzo" que han realizado por reflotar el banco y facilitar la fusión, según 'EFE'. "No puedo estar más que agradecido al trabajo que han realizado los cuatro, cómo se han dejado la piel por sacar adelante la entidad y cómo han ayudado a cambiar el estado anímico de los profesionales de Bankia, que ha sido la verdadera fuerza que ha permitido situar a Bankia como el más solvente de entre los grandes bancos españoles", ha mantenido.

Nuevo organigrama

CaixaBank celebrará este jueves su consejo para aprobar definitivamente el nuevo organigrama, en el que previsiblemente la presencia de directivos de la entidad de origen catalán será mayoritaria, como se corresponde con su mayor peso en el capital (74,2%). El comité de dirección de Bankia está formado por 12 personas y de momento solo está confirmado que uno seguirá en el nuevo banco (Goirigolzarri) y cinco saldrán (Sevilla, Ortega, Blanco, Crespo y Leopoldo Alvear, el director financiero, que comunicó hace unos días su fichaje por el Sabadell).

Queda por despejar el futuro de los otros seis: David López, Carlos Torres, Eugenio Solla, Fernando Sobrini, Gonzalo Alcubilla y Manuel Galarza. El comité de dirección actual de CaixaBank también cuenta con 12 miembros y por debajo de Gortázar tiene como hombre fuerte a Juan Antonio Alcaraz, que se perfile como número tres del nuevo banco.

Lo que sí se conoce desde hace meses es que el consejo de administración estará formado por 15 miembros: dos ejecutivos (Goirigolzarri y el consejero delegado, Gonzalo Gortázar), tres dominicales (Teresa Santero en representación de Estado y Tomás Muniesa y José Serna en representación de la Fundación Bancaria La Caixa), además de seis independientes propuestos por CaixaBank (Cristina Garmendia, Amparo Moraleda, María Verónica Fisas, Eduardo Javier Sanchiz, John Shepard y Koro Usarraga), tres propuestos por Bankia (Joaquín Ayuso, Francisco Javier Campo y Eva Castillo) y un externo (Fernando María Costa Duarte).