These boots are made for walkin’, cantaba Nancy Sinatra. Eran los años sesenta y la hija de Frank Sinatra no tenía smartphone. En 2021, sin embargo, no es necesario gastar las suelas de las botas para ir a comprar a un tienda y ahora ni siquiera hace falta descalzarse para probarse unos zapatos. En pleno proceso de potenciación del canal online, la cadena elegante de Inditex, Massimo Dutti, ofrece desde ayer a los usuarios de su app móvil Shoes Experience, una nueva herramienta de realidad aumentada que funciona como un probador virtual de calzado.

Por el momento, la experiencia está disponible únicamente para zapatos de estilo casual y sport —tanto de hombre como de mujer—, que han visto incrementada su demanda en los meses de pandemia. La mecánica es sencilla: el cliente entra en la aplicación, elige un modelo de zapatos y enfoca con la cámara de su móvil a sus pies. Entonces la realidad aumentada hace su magia para que extremidades y calzado confluyan en la imagen. Si el usuario decide seguir adelante, habrá de seleccionar su número de zapato —y fiarse de que le sea cómodo— para completar la compra y pedir el envío.

“A través de esta nueva herramienta, los clientes obtendrán en tiempo real un producto, satisfaciendo su deseo de forma inmediata y facilitando la compra a la vez que disfruta de una experiencia exclusiva”, destaca la cadena, que ofrece Shoes Experience en los 48 mercados en los que dispone de venta online.

Massimo Dutti, con una oferta de moda más enfocada al trabajo y los eventos, ha sido la cadena de Inditex más afectada por la caída de ventas de la pandemia. La multinacional textil coruñesa centra sus esfuerzos en perfeccionar la integración de su ecommerce. La intención del grupo es que las ventas por internet aporten al menos una cuarta parte (25%) de sus ingresos en 2022. En el último ejercicio anual del que datos completos (2019) supusieron el 14%.