“Colaboración público-privada”, “oportunidad histórica”, “agilidad y dinamismo” e “incertidumbre” fueron las palabras que más se repitieron en el I Foro Industrial de Fondos Europeos de Recuperación, organizado por la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (Asime), que se celebró ayer en A Coruña.

En el acto estuvieron presentes todos los actores principales —administraciones (Estado, Xunta y concellos); empresas y sector financiero (Abanca)— que están participando en el plan histórico de financiación que ha aprobado la Unión Europea, conocido como Next Generation EU, y que va a dejar en España más de 140.000 millones de euros.

La mayoría de las 14 intervenciones coincidieron en que para conseguir los fondos va a ser necesario que se produzca una estrecha colaboración pública-privada. Y también estuvieron de acuerdo en que aún hay muchas incógnitas e incertidumbres sobre los fondos europeos, pese a que el Gobierno español tiene como último día de plazo para entregar el plan de recuperación nacional el próximo 30 de abril. “Estamos de acuerdo que aquí tenemos que ir todos juntos, que es necesaria una colaboración entre las partes y que es una gran oportunidad”, resumió Juan Ignacio Borrego, concejal de Relaciones Institucionales del Concello de A Coruña, pero también matizó que “hay que bajar a la realidad la teoría de estos fondos”. “Quedan todavía muchas incógnitas por conocer, pero se están dando los pasos para generar los proyectos”, aseguró Fernando Guldrís, director general del Igape. “Todavía hay muchas preguntas que no tienen respuesta”, corroboró Francisco Botas, consejero delegado de Abanca, quien destacó el consenso de todos los agentes sobre la importancia de la llegada de los fondos. “Hay que aterrizarlos, cómo se piden, dónde se piden... Las empresas no lo tenemos tan claro”, apuntó Constantino Fernández, presidente de Altia, quien en su intervención destacó que las ayudas de la UE son “una gran oportunidad”.

Tanto Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca; Justo Sierra, presidente de Asime, como Antonio Garamendi, presidente de CEOE, coincidieron en que los fondos europeos tienen que ser algo más que ayudas a corto plazo. “Se trata de poner las bases para provocar un salto cualitativo”, apuntó el primero, quien aseguró que “las ayudas no son para alcanzar el punto en el que estábamos hace un año sino para avanzar y crecer más”. “Estos fondos buscan un cambio estructural de la economía española que no se produjo con la anterior crisis”, afirmó Sierra. Antonio Garamendi reconoció que “los proyectos que se presenten deben ser modelos transformadores de la economía”.

Todos los participantes remarcaron que los 140.000 millones a los que aspira España representan “un momento histórico”, como destacó Rebeca Acebrón, vicepresidenta de Asime. Para Javier Losada, delegado del Gobierno en Galicia, los fondos europeos van a ser “trascendentales” para la economía española y gallega y recordó que entre 1985 y 2010 España recibió 80.000 millones. Ahora serán 140.000 en seis años. “Va a provocar la modernización de nuestra economía”, sentenció. Eso sí, Losada advirtió de que “si alguien falla” en España “nos jugamos” la recepción de estas inversiones con las que construir un país “más social, ecológico, verde e integrado”.

Juan Carlos Ramos, socio de PriceWaterhouseCoopers Galicia, recordó que, entre el marco financiero plurianual de la UE y los fondos Next Generation, la Unión Europea pondrá sobre la mesa 2 billones de euros. A España le corresponden entre 140.000 y 150.000 millones “el 12% del PIB de España en un año”. “Y si se cumple lo que ha dicho el Gobierno que por cada euro público se movilizarán tres euros de las empresas se pueden movilizar en España medio billón de euros, la mitad del PIB anual nacional”, destacó Ramos.

Agilidad

Otro de los ejes sobre los que giró esta primera edición del Foro Industrial de Fondos Europeos de Recuperación es la agilidad a la hora de presentar los proyectos porque no hay mucho tiempo y está presente la incertidumbre de la que alertaron varios ponentes.

“O somos capaces de ser ágiles y activos entre todos o los fondos pueden correr peligro”, avisó Fernando Guldrís, director general del Igape. Por eso, solicitó a todos los actores que intervienen en la consecución de los fondos “anticipación”. “Hay que ser ágiles y rápidos cuando se tenga toda la información para poner en marcha los proyectos lo antes posible”, resumió.

Minutos después de que el Gobierno aprobará en un Consejo de Ministros extraordinario los 7.000 millones en ayudas directas a las empresas, la ministra de Industria, Reyes Maroto, participó de forma telemática en el primer Foro Industrial de Fondos Europeos de Recuperación, que se celebró ayer en A Coruña.

El presidente gallego también aseguró que hay dos luces que se empiezan a ver al final del túnel: “el proceso de vacunación y el rescate que Europa se ha hecho a sí misma, y de una forma muy especial el rescate que los países más ricos de Europa han hecho a los países del sur de Europa”.

El Gobierno invita a Galicia a que puje por la fábrica de baterías

En su intervención animó a que Galicia presente un proyecto para que la fábrica de baterías para vehículos eléctricos se ubique en la comunidad. Las palabras de la ministra se producen una semana después de que se anunciarse que Seat e Iberdrola trabajan en el proyecto para construir una fábrica de baterías cerca de la planta de la firma automovilística en Martorell. El proyecto de colaboración público-privado será uno de los programas tractores —denominados Perte (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica)— que aspiran a obtener recursos de los fondos de recuperación europeos Next Generation. “Os invito a participar en este gran proyecto transformador hacia la movilidad eléctrica. Ser parte activa del consorcio y a que presentéis un proyecto viable para que la fábrica de baterías se ponga en Galicia. Es una oportunidad única para reforzar la apuesta que ha hecho PSA por la movilidad eléctrica”, anunció ayer la ministra. “Tenemos una oportunidad histórica de convertir la transformación hacia el vehículo eléctrico en un proyecto tractor que va a reforzar el ecosistema de automoción en todo el país y especialmente en Galicia, que cuenta con un clúster de automoción que agrupa a todo el sector, al fabricante PSA Peugeot Citroën, a más de 120 empresas de componentes y servicios de apoyo y al Centro Tecnológico de Automoción de Galicia”, enumeró la ministra.

Feijóo: “Si trabajamos bien podemos sacar ayudas y si trabajamos mal quedaremos rezagados”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, apeló al trabajo en común y en sintonía de todas las instituciones públicas y las empresas para conseguir los fondos europeos a los que aspira España y Galicia. “Si trabajamos bien podemos sacar fondos y si trabajamos mal quedaremos rezagados en esa competición”, aseguró. Pero también solicitó que haya una competición limpia por las ayudas “y no adjudicar proyectos antes de que finalice el plazo de presentación”, en referencia a la fábrica de baterías para coches en Cataluña. Unas horas antes, en el mismo foro, el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, aseguró que “no hay ningún proyecto aprobado. Todos están en la misma situación”. “Desde la Xunta no queremos ningún tipo de regalo ni ningún tipo de medida complaciente ni placebo. Queremos competir. Queremos que sea una competición de concurrencia con publicidad, sometiéndonos al dictamen de expertos”, solicitó el jefe del Ejecutivo gallego. Feijóo recordó que Galicia cuenta con 108 proyectos con una inversión cercana a los 10.000 millones y que de ellos ya están presentados el 40% a las convocatorias públicas de los distintos ministerios. “A medida que abre la convocatoria el ministerio correspondiente, los proyectos que están maduros se van presentando”, explicó. Feijóo también aprovechó su intervención para reclamar que los fondos sirvan para impulsar “nuevos proyectos” pero “sin desmantelar de forma abrupta las industrias que tenemos”. En su discurso se refirió a la situación de Alu Ibérica en A Coruña, la central térmica de As Pontes y de Meirama o la fábrica de ENCE. De esta última, dijo que sería un “error estratégico” plantear “un cierre inmediato”, ante la Ley de Cambio Climático del Gobierno.