El Gobierno se ha comprometido con Bruselas para desplegar su Plan de Recuperación y recibir los fondos europeos a ligar las pensiones con la esperanza de vida de los jubilados. El departamento liderado por José Luís Escrivá asume la derogación del factor de sostenibilidad heredado del PP y que reconoce que va en detrimento del poder adquisitivo de los pensionistas. No obstante, el sustituto de ese mecanismo, todavía por definir, no renuncia a vincular el cálculo de estas prestaciones "a la evolución de la esperanza de vida", junto a "otros indicadores complementarios", según recoge el detalle de las inversiones y reformas incorporadas en el proyecto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia elaborado por el Ejecutivo para su remisión a Bruselas antes del 30 de abril.

La supresión de este indicador genera tensiones en el seno de la coalición, así como entre los sindicatos y partidos de izquierda, que abogan por desvincular los años de vida con el importe a percibir de los pensionistas. Escrivá se comprometió, en su comparecencia este pasado lunes en la comisión del Pacto de Toledo, a que no efectuaría "ningún recorte" sobre las pensiones, pero no acabó de despejar las dudas de algunos de sus ponentes ante la fórmula que sustituiría uno de los elementos más polémicos de la reforma introducida por el PP en el 2013: el factor de sostenibilidad. Este, a grandes rasgos, reducía el importe de la pensión a percibir a medida que aumenta la esperanza de vida de los nuevos pensionistas que se incorporan al sistema. Según diferentes estimaciones, este mecanismo podría suponer un recorte de la pensión del 12% para los nuevos pensionistas del 2040 y del 20% para los del 2060. De momento el mecanismo que introdujo el Gobierno del PP está congelado hasta el 2023. La agenda de reformas del Gobierno pretende tener vigente su recambio en el 2022.

El ministro Escrivá reconocía este pasado lunes, haciéndose eco de los datos de la propia Comisión Europea, que el mantenimiento del factor de sostenibilidad podía suponer una pérdida de poder adquisitivo acumulada para los pensionistas del 30% de media si este se mantenía hasta el 2050. El acuerdo del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos promete derogarlo y así se ha remitido a Bruselas. Aunque con una letra pequeña no exenta de polémica, pues el mecanismo sustitutorio -bautizado como de "equidad intergeneracional"- no renuncia a guiarse por la esperanza de vida de la población en retiro.

A pesar de las diferentes estimaciones, la incidencia de ese "mecanismos de equidad intergeneracional" en el importe final de las pensiones todavía no está claro y resta pendiente de negociación tanto en el diálogo social como en el Pacto de Toledo. Pero Bruselas ya tiene en sus manos que se medirá por "la evolución de la esperanza de vida", así como por "otros indicadores complementarios que en conjunto ofrezcan una imagen más fidedigna del desafío que para el sistema supone el envejecimiento de la población", según recoge el documento publicado este martes por Moncloa.

IPC, jubilación demorada y planes de empresa

La reforma más inmediata, pese a que tampoco está cerrada todavía, es que a partir del año próximo las pensiones se revalorizarán en función del IPC del año anterior. Con una posible posterior corrección a la baja en un cómputo a tres años vista, en el caso de que hubiera habido en ese tiempo ejercicios con una inflación negativa. Este pretende, a corto plazo, que los pensionistas "no pierdan poder adquisitivo", según este pasado lunes ante el Pacto de Toledo. Y el resto de los principales puntos planteados por Escrivá a Bruselas buscan apuntalar y contener los gastos asumidos por la Seguridad Social.

Estos ya los ha ido desgranando el ministro en los últimos meses, como los incentivos a la jubilación demorada (con cheques de hasta 12.000 euros por cada año de retiro pospuesto) o el aumento de las penalizaciones en las jubilaciones voluntarias anticipadas. También la nueva fórmula de cotización de los autónomos en función de sus ingresos, que pretende tener ya en marcha para inicios del 2022. O los incentivos para promover planes de empresa para complementar las pensiones.

Política activas de empleo como prioridad

En materia laboral las reformas remitidas a Bruselas no incorporan novedades en lo referente al contenido respecto a las ya remitidas el pasado diciembre. No en cuanto a forma, sí en cuanto a tiempo, pues la prioridad comprometida es reorientar las políticas activas de empleo. Ahí donde la vicepresidenta Nadia Calviño más ha insistido, cerrando filas con la CEOE. No por ello es una carpeta que haya desatendido la vicepresidenta tercera Yolanda Díaz, que lleva negociándola desde otoño del 2020; aunque todavía sin acuerdo cerrado con los agentes sociales. Aunque sí será la prioritaria, según lo prometido a Bruselas, por delante de otras, como la derogación parcial de la reforma laboral, que no tiene fecha concreta en el documento publicado este martes.