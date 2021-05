El efecto lipstick o efecto pintalabios ha servido desde la Segunda Guerra Mundial a los economistas para correlacionar el aumento en venta de barras de labios —especialmente de color rojo— con las crisis. En esta última, el indicador ha flojeado por el uso de mascarilla, pero los avances en la vacunación y la desescalada abren nuevas expectativas para la industria del maquillaje. Inditex apuesta por ella y ha decidido crear su propia línea de cosméticos, Zara Beauty. La multinacional textil coruñesa comenzará a vender sus propios productos de belleza para ojos, labios, rostro y uñas el 12 de mayo en 22 de sus tiendas en el mundo, incluida la de la calle Compostela de A Coruña, y también a través del canal online.

La compañía explica que inicialmente Zara Beauty se lanzará en sus mercados europeos, Estados Unidos, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda “y posterior y progresivamente en el resto del mundo”. Los productos están fabricados con “fórmulas de máxima calidad coordinadas por la maquilladora Diane Kendal, en envases recargables, y con una paleta de más de 130 colores”, detalla Inditex, que ofrece “asesoramiento personalizado en belleza” en las 22 tiendas seleccionadas. Cuatro de ellas están en España: A Coruña, Madrid, Barcelona y Marbella.

En zara.com, la sección será accesible desde el menú principal y en ella se mostrarán varios looks creados por la maquilladora británica Diane Kendal, con imágenes de fotógrafos como Steven Meisel, David Sims, Marilyn Minter, Oliver Hadlee Pearch, Zoë Ghertner, Craig McDean, Nadine Ijewere, Mario Sorrenti y Fabien Baron.

Además, un programa específico permitirá recrear virtualmente el resultado de los diferentes productos aplicados en ojos, labios y rostro sobre el cliente. Esta experiencia inmersiva irá acompañada de un apartado con trucos y sugerencias de belleza. Zara lanza su línea de cosméticos con el lema there is no beauty, only beauties: no hay belleza, solo bellezas.

Ortega ingresa 647 millones

Inditex pagó ayer a sus accionistas la primera parte del dividendo de los beneficios de 2020, a 0,35 euros por acción (0,22 euros de dividendo ordinario más 0,13 euros de extraordinario). Como primer accionista, Amancio Ortega se embolsó 646,8 millones y el importe total ascenderá a 1.293,6 millones este año cuando se complete el reparto.