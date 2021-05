El comité de crisis ante el cierre de la central térmica de As Pontes han convocado para este viernes, a las 12,00 horas, una concentración en A Coruña, ante la Delegación del Gobierno en Galicia, en demanda de una "transición energética justa".

Según exponen, lo hacen después de que el pasado 27 de abril solicitasen al Ministerio de Industria la convocatoria urgente de la Mesa de Transición Justa de As Pontes, "sin que, a día de hoy, tengamos concreción de la misma".

Preguntado este jueves por la situación en la central y empresas auxiliares, el presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes, Valentín González Formoso, se ha remitido al acuerdo estatal para hacer frente a la situación laboral y la participación de trabajadores en el desmantelamiento de la central. También ha aludido al "compromiso" de Endesa para "el mantenimiento de los puestos".

"Endesa que tiene proyectos planteados en Galicia y que como expresa no se quiere ir de aquí, tiene que mostrar un compromiso social, de inversión con el territorio que pasa por mantener plantilla propia como de auxiliares". "No solo en el trabajo de desmantelamiento, si no en la incorporación a proyectos futuros", ha apostillado.