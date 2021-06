El juicio contra los incumplimientos de los acuerdos de enero de 2019 relativos a la venta de las factorías alumineras de A Coruña y Avilés está visto para sentencia en la sala de lo social de la Audiencia Nacional. El plazo para que los abogados de todas las partes —Alcoa, las dos fábricas de Alu Ibérica y los sindicatos— presentaran sus conclusiones terminó este viernes.

Los trabajadores sostienen que Alcoa abandonó el acuerdo, dejando el desarrollo de la hoja de ruta en manos, primero, de Parter —que no se personó en la vista— y, después, de Riesgo. En consecuencia, “la multinacional es la responsable de la crisis del aluminio”, que está a punto de cumplir dos años. Alcoa, sin embargo, mantiene que el acuerdo que suscribió se terminó el 4 de julio de 2019, que es cuando selló la venta de las fábricas que, finalmente, se materializó el 31 de aquel mes. En todo caso, determinar la naturaleza de ese acuerdo, que cerraba el período de consultas del expediente de despido colectivo que Alcoa había presentado en el otoño de 2018, es lo que está ahora en manos de los jueces.

La multinacional defendió que tenía que cerrar porque no podía seguir produciendo aluminio si no se subvencionaba su factura eléctrica. Por eso el 15 de enero de 2019 Alcoa y los sindicatos acordaron la venta a un grupo “serio, solvente y riguroso” y, si no, el despido de los trabajadores con unas condiciones ventajosas. Además, la multinacional se comprometió a dotar a esa empresa del dinero suficiente para que los trabajadores pudieran cobrar sus nóminas. Pero no solo para eso, Alcoa también prometió entregar dinero que el comprador tenía que destinar a inversiones en las fábricas. La primera parte se ha ido produciendo (a trompicones), pero la segunda no porque Parter nunca reclamó a Alcoa el dinero para esas inversiones. Esto es, al menos, lo que defendieron los sindicatos.

Por otra parte, la reventa era una acción prohibida expresamente en el contrato sellado entre la multinacional y la empresa pantalla que creó Parter para hacerse con las plantas. Y eso, la reventa, es la que se selló en abril de 2020, en plena pandemia, una operación que, además, comenzó a fraguar en septiembre de 2019, es decir, unas pocas semanas después de que Parter comenzara a controlar las plantas. Y ante esto, no reaccionó Alcoa.

Lo que dicen los trabajadores es que la multinacional dejó que se produjera una acción que habían acordado prohibir expresamente. Lo cierto es que Alcoa ha demandado a Parter y que retuvo uno de los plazos acordados durante algunas semanas, pero después levantó el veto a ese dinero retenido. Públicamente dijo que Riesgo asumía el contrato que habían sellado Alcoa y Parter. Y eso le valía. Los trabajadores reprochan una vez más se desentiende.