La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado este miércoles en Vitoria-Gasteiz que la solución a las constantes subidas del precio de la luz es que se ponga en marcha "una empresa pública de energía que realmente incluya en el mercado eléctrico competitividad y transparencia".

Además y en declaraciones posteriores a TVE, recogidas por Europa Press, ha revelado que el grupo parlamentario de Unidas Podemos está trabajando ya en un proyecto de ley que impulse la constitución de una empresa pública de energía.

Para la ministra, una energética pública es la "única forma" de que baje "realmente" el precio de la luz y están tratando de convencer al PSOE, su socio de coalición, aunque no están "siendo sencillo" al ser una medida que no está incluida en el acuerdo de gobierno.

Durante su visita a Vitoria, Belarra ha señalado que ha trasladado, en distintas ocasiones, que su "preocupación por los precios de la luz es máxima. "Creo que son unos precios insostenibles para la gente de nuestro país", ha asegurado.

Sobre el hecho de que el Ejecutivo no consiga que baje el precio de la luz, la ministra ha puesto de relieve que "el Gobierno ha hecho cosas que nunca se habían hecho en materia del sector eléctrico". "Estoy pensando en tocar esos beneficios caídos del cielo, beneficios que las eléctricas cobran, básicamente, por nada. Y hemos tocado esos privilegios que tenían las eléctricas", ha recordado.

La ministra ha insistido en que "hay que recordar a la gente que la factura de la luz no la fija el Gobierno de España", sino "el oligopolio eléctrico". "Y son las empresas eléctricas quienes, no solo no han repercutido el descenso del IVA en la bajada de la luz, sino que los precios siguen creciendo", ha resaltado.

Por todo ello, Ione Belarra ha remarcado que "la única solución posible es que pongamos en marcha una empresa pública de energía que realmente incluya competitividad y transparencia en el mercado eléctrico, que es lo que permitirá realmente bajar la factura de la luz".