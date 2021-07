El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de hoy la oferta de empleo público (OEP) de este ejercicio 2021. Esta será para el conjunto de la Administración General del Estado (AGE), incluyendo los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y sacará a oposición un total de 30.455 plazas. Con la convalidación de hoy, el Ejecutivo valida el número total de plazas y a partir de los próximos meses Función Pública irá concretando el calendario de oposiciones para que los posibles candidatos se postulen a las mismas.

Desde el Gobierno calificaron esta OEP como la “más grande de la historia”. Es el 8,5% mayor que la del año pasado. De todas formas no supera en términos absolutos la de 2019, que ya fue bautizada en su día bajo el mismo epíteto. Pues la cifra de aquel entonces, sumando las plazas de estabilización incluidas (en esta no hay oferta de este tipo), fue de 33.793 plazas. De todos modos en la actual oferta el número de plazas de acceso libre y promoción son superiores. Es decir, es la más grande de la historia si se no se suman los procesos de estabilización de interinos.

Promoción interna

Del total de 30.455 plazas anunciadas, 23.491 son de funcionarios de la AGE y el resto forman parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Dentro de las plazas de la AGE, 13.982 son de acceso libre (es decir, supondrán la incorporación de nuevos empleados públicos) y las 9.509 restantes son de promoción interna (es decir, sirven para que funcionarios ya con plaza puedan ascender). No habrá en esta convocatoria plazas para la estabilización del personal eventual, explican desde Función Pública, dados los reducidos niveles de temporalidad en la AGE (cercanos al 8%), en contraposición a los altos niveles que sí existen en otras esferas, como la educación o la sanidad (cercanos al 40% y gestionados desde las autonomías).

Los sindicatos más representativos de la Función Pública —CSIF, CCOO y UGT— no han sido consultados en relación a esta última cifra y la oferta pública saldrá sin su visto bueno. La intención del Ejecutivo es citarlos a lo largo de esta semana para informarles de los detalles ya publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE). No obstante, las centrales ya adelantan que, pese a la mejora, continúan viendo escasa la cifra planteada para revertir el proceso de envejecimiento de las plantillas de la AGE y la pérdida de efectivos durante la última década.

Actualmente hay 2,7 millones de trabajadores en la plantilla de la Administración General del Estado, una esfera desde la que se gestionan los ministerios e instituciones como el SEPE o la Tesorería General de la Seguridad Social.