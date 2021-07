La Justicia da un paso más en su cerco a Alu Ibérica, la sociedad (actualmente en manos de Grupo Riesgo) que hasta ahora gestiona las fábricas de aluminio de A Coruña y Avilés de las que Alcoa se deshizo hace dos años. La jueza María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, ha dictado un auto en el que designa al abogado coruñés Ramón Juega como administrador judicial de Alu Ibérica —y de varias sociedades del entramado de Riesgo— para frenar el fraude del que la magistrada tiene indicios. Juega tomará posesión en cinco días y su llegada para controlar las plantas de aluminio supondrá el cese los interventores judiciales que desde mayo supervisan los movimientos. Fueron estos mismos hombres de negro, a través del Ministerio Fiscal, quienes pidieron a Tardón que apartase a los gestores de Alu Ibérica ante el riesgo de insolvencia.

La Audiencia Nacional sostiene que el nombramiento de administrador judicial solo tiene una explicación: “la actuación de los actuales gestores”. Para la jueza Tardón son “un obstáculo real, cierto y serio para tal viabilidad, llegando a impedir, de facto, la posibilidad de conocer, incluso, su estado de solvencia económica”. En el auto, la magistrada señala que “no cabe sino adoptar la medida cautelar de la administración judicial de las sociedades intervenidas”, a la vista de las irregularidades que figuran en el informe que los interventores emitieron el mes pasado. Ese documento asegura que “se han detectado indicios de falsedad” en la documentación requerida a la empresa, que además ha “incumplido de forma reiterada” dichas peticiones, que las sociedades “han aprobado numerosos actos y operaciones sin la preceptiva autorización” y que “no disponen de procedimientos formalizados y de controles internos que permitan dar una seguridad razonable en el ejercicio de las funciones de intervención judicial”. Por todo esto, los interventores reclamaron “la sustitución de la medida cautelar de intervención judicial por una medida cautelar de administración judicial que remueva a dichos administradores de sus actuales responsabilidades” para “asegurar la protección del patrimonio de las sociedades intervenidas, así como de los derechos de los acreedores y los trabajadores”.

Además de Alu Ibérica LC SL y Alu Ibérica AVL SL (las firmas que gestionan respectivamente las plantas de A Coruña y Avilés), Ramón Juega administrará desde la próxima semana otras cuatro empresas del entramado de Riesgo. Una de ellas es Iberian Green Aluminun Company SL (antes System Capital Management SL), la instrumental con la que el grupo de Víctor Rubén Domenech compró Alu Ibérica al fondo suizo Parter el año pasado y con la que, según consta en el auto de intervención “habría servido de canal para detraer capitales de las plantas de producción”.

También en relación a esos indicios de descapitalización, la administración judicial se extiende a PM MR 1866 SL, Alu Holding AC Spain SLU y Alu Holding AVL 2019 Spain.

En el auto con fecha del 27 de julio, detalla que el administrador será Ramón Juega Cuesta en representación de la entidad Eudita Fair Value Auditores SL. Juega tiene amplia experiencia profesional en relación a empresas en situación crítica y ha sido, entre otros, el administrador concursal de la histórica pesquera coruñesa Isidro 1952, antigua Isidro de la Cal, quebrada en 2020.

“El administrador judicial procederá, en el plazo de dos meses, a emitir informe sobre la situación respecto de la solvencia financiera real de las sociedades objeto de la administración judicial que se acuerda”, subraya la jueza en el documento. Así, la Audiencia explica que a finales del mes de abril se consideró “suficiente” decretar una intervención judicial de la empresa al encontrarse indicios de descapitalización. Sin embargo, ahora considera necesario un control más férreo, como demandaban los trabajadores, mientras la avanzas la instrucción de la causa penal por presuntos delitos de estafa agravada, insolvencia punible, apropiación indebida, contra los derechos de los trabajadores y asociación criminal.

La ministra de Industria se reúne con la plantilla en A Coruña

La Ministra de Industria, Reyes Maroto, se desplaza hoy a A Coruña para reunirse, a las seis de la tarde, con el comité de empresa de Alu Ibérica en la Delegación del Gobierno. En el encuentro está previsto que participe también el vicepresidente segundo de la Xunta y conselleiro de Economía, Francisco Conde. El comité coruñés subraya que el encuentro estaba previsto antes del reciente viaje a los Estados Unidos de Maroto, en el que la ministra se reunió con la cúpula de Alcoa en su sede central de Pittsburgh, en Pensilvania, con el objetivo principal de asegurar que la multinacional americana que en 1998 compró la empresa pública de aluminio Inespal venda su última fábrica en España (la de San Cibrao, en Lugo) a un inversor serio y solvente de manera que no se repita lo sucedido en la venta de las plantas de A Coruña y Avilés, que la Justicia considera fallida. La cita de Maroto con los trabajadores de la planta aluminera de A Grela llega a solo dos días de que concluya el período de protección laboral en la fábrica. El sábado se cumplen dos años de la venta de las plantas coruñesa y asturiana de Alcoa y ese es el plazo que el comprador (en aquel momento Parter Capital Group) se comprometió a mantener el empleo. A partir de esa fecha, el volumen de trabajadores dependería de una serie de hitos del plan industrial que no se han cumplido dada la situación de parálisis de las factorías. En cualquier caso, la fecha es simbólica teniendo en que cuenta que Riesgo (a quien Parter revendió las plantas) no tiene ya el control de la gestión debido a la administración judicial que la Audiencia Nacional acaba de imponer por los indicios de fraude y descapitalización. El encuentro de hoy en A Coruña es espejo al que celebró la representante ministerial en Asturias a mediados de junio pasado. Maroto también tiene previsto presentar el plan especial del Xacobeo esta mañana.