El consejero delegado de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, criticó ayer con contundencia las condiciones en que las empresas gallegas deben competir con las de fuera de la comunidad. “Creo que es un momento para reflexionar desde Galicia sobre cómo se están haciendo las cosas. No conozco a nadie que se haya venido a Galicia por su fiscalidad, ni por las grandes ayudas que recibimos, pero que se hayan ido, a muchos”, lamentó el directivo de la compañía cervecera coruñesa, que alertó de que esta situación “obliga a los empresarios a replantearnos —dijo— nuestros planes de inversión actuales”.

Rivera hizo estas declaraciones en Madrid, durante su intervención en O Encontro, un evento organizado por Cesuga en el que recibió un premio como mejor empresario en Galicia otorgado por la Asociación de Empresarios Gallegos en el Mundo.

El empresario coruñés insistió en reclamar una mejores condiciones para facilitar la actividad empresarial en Galicia y en la necesidad de revisar la fiscalidad a nivel autonómico para evitar la fuga de compañías y la pérdida de capital: “Necesitamos competitividad, suelo industrial… Yo creo que todas las administraciones pueden hacer que Galicia sea más competitiva, pero no lo están haciendo. Creo que no se está apoyando al empresario y al emprendedor”, concluyó el consejero delegado de la matriz de Estrella Galicia.

Crítico con la Xunta

No es la primera vez que Ignacio Rivera expresa su disconformidad con las políticas que aplica el Gobierno gallego. En una entrevista con este periódico publicada el pasado otoño, el directivo de Estrella Galicia reivindicaba que “la hostelería es una solución y no un problema para atajar la pandemia” y mostraba su desacuerdo con la política de cierres, frente a la que defendía un modelo de hostelería abierta con limitaciones que ayudase a disuadir de las reuniones en espacios privados en los que no se vigilan las medidas de seguridad. “Solo el 3% de los contagios fueron en la hostelería”, argumentaba, y admitía su preferencia por el modelo de Díaz Ayuso en Madrid en detrimento del de Feijóo en Galicia.

Durante su intervención de ayer, Rivera puso de relieve el “potencial” de Europa, que a su juicio se diferencia de otros continentes por la descentralización del talento: “en América y Asia el talento está muy focalizado, pero en Europa lo hay en muchos países y hay que aprovechar esa oportunidad”, ahondó. Valoró también que encuentros empresariales como el celebrado ayer en Madrid “sirven para que las startups y los empresarios nos pongan nerviosos y nos ayuden —afirmó— a reflexionar y a pensar sobre Galicia y sobre el futuro de nuestra tierra y de nuestras compañías”.

Tras recibir el premio, Rivera puso el acento en que “estamos en un momento disruptivo” y “hay que estar muy atentos a los cambios”. La jornada contó con la intervención de numerosos representantes del empresariado gallego.