Las escaladas del precio de la luz nunca son fáciles de gestionar para los Gobiernos, y menos una sin precedentes como la de este agosto. Pero la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera, lejos de amainar el temporal, elevó aún más la presión que rodea al Ejecutivo al asegurar el lunes que no puede intervenir en el mercado mayorista de la electricidad por imposición europea pese a admitir que la factura regulada promedio subirá un 25% este año.

Su intervención ha suscitado una unanimidad crítica poco frecuente, desde Unidas Podemos y socios parlamentarios del Gobierno hasta el PP, pasando por asociaciones de consumidores y sindicatos. Todo ello la víspera de que el precio mayorista marque su tercer récord histórico consecutivo hoy: 132,47 euros el megavatio hora (MWh), en torno a un 200% superior al de hace un año.

El más significativo, como viene sucediendo en las últimas semanas, fue el ataque lanzado por el socio minoritario del Ejecutivo. “Cuando no intervienes el mercado, el mercado te interviene a ti”, lanzó Pablo Echenique, el portavoz de la formación morada en el Congreso. Más lejos fue el secretario general de su grupo parlamentario, Txema Guijarro, y el portavoz del partido, Pablo Fernández, quienes apoyan movilizaciones en las calles para obligar a la ala socialista del Gobierno, ante su “falta de voluntad política”, a ser “audaz” y “valiente”, unas protestas a las que la formación ya animó hace unos 20 días.

Unidas Podemos negó que el Gobierno no pueda limitar el precio mayorista de la generación nuclear e hidroeléctrica, como propuso la semana pasada y Ribera rechazó el lunes con cierta crudeza que la UE permita hacer. “El Gobierno y la señora Teresa Ribera con quien tiene que tener empatía es con la ciudadanía”, le contestó Fernández, en referencia a unas palabras de la ministra en las que achacó a las hidroeléctricas falta de “empatía social” por el vaciado de pantanos.

La portavoz del Ejecutivo y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, vino a afeárselo sin citarles directamente: “El Gobierno tiene su posición, que es sensible y es de actuar con medidas coyunturales que ya están dando resultados y medidas estructurales que han de ver la luz. Gobernar es complicado, pero nos permite actuar. Quizás lo sencillo es la reivindicación. Pero como Gobierno tenemos la posibilidad de transformar esas realidades que no nos gustan, combatirlas con acciones concretas, y en eso estamos trabajando”. Fuentes del Ejecutivo, con todo, admiten que Ribera debe hacer “pedagogía” para explicar que la subida mayorista no afecta a la totalidad del recibo, así como los límites legales de actuación.

Dentro de los socios del Ejecutivo, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, advirtió que los mensajes de Ribera pueden conducir a un “otoño caliente” en las calles. “Si un gobierno progresista se resigna, está abriendo la puerta a que venga un gobierno de derechas que seguro va a tener menos en cuenta los intereses de la gran mayoría de los ciudadanos”, afirmó.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se refirió también a la alusión de la ministra a la empatía de las eléctricas: “La empatía social se llama BOE”. Menos sorprendentes han sido los reproches de la oposición. El secretario general del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, acusó de “soberbia” y de falta de “responsabilidad” a la ministra Ribera por su “inacción” para paliar el alza del precio de la electricidad.

Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, reconoció que su sindicato está estudiando convocar movilizaciones para presionar al Gobierno: “El problema es que se asuma con normalidad que no tiene solución o que la única sea bajar el IVA”.

La asociación de consumidores Facua, asimismo, acusó a Ribera de “poner excusas para no actuar” y ha calculado que la factura de agosto para un consumidor medio será de 93,1 euros, un 46% más que un año antes.