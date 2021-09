Las ventas del Grupo Inditex en el primer semestre –entre el 1 de febrero y el 31 de julio de 2021– ascendieron a 11.936 millones de euros, un 49% más respecto al mismo periodo de 2020, y un 53% a tipo de cambio constante. El beneficio neto del semestre alcanzó los 1.272 millones, frente a unas pérdidas de 195 millones en 2020. "Estas cifras suponen que las ventas, el beneficio y la generación de caja del segundo trimestre –entre mayo y julio– son las más altas de la compañía el mismo periodo", subrayan desde el gigante textil fundado por Amancio Ortega.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, estos resultados son “fruto del compromiso de todas las personas que integran la compañía para ofrecer la máxima calidad creativa de moda. Gracias a todos ellos estamos aprovechando al máximo las ventajas de la transformación estratégica sostenibleen nuestro modelo de negocio”.

Las ventas a tipo de cambio constante del segundo trimestre estanco fueron acelerándose hasta superar en un 7% la referencia previa histórica del segundo trimestre de 2019 y llegar a los 6.993 millones de euros. En la misma línea, el beneficio del segundo trimestre estanco en 2021 alcanza los 850 millones de euros y supera el listón previo de 2019. "Especial relevancia tiene la generación de caja, que ha alcanzado al final del periodo los 8.023 millones de euros, por encima de los 6.486 millones de 2020 y de los 6.730 millones de 2019. Estas cifras se han conseguido en un entorno en el que se ha dispuesto de un 15% menos de horas comerciales (-6% en el segundo trimestre) debido a los cierres, limitaciones y restricciones de aforo que se han ido adoptando según la incidencia de la pandemia en las diferentes áreas geográficas y localidades específicas", subrayan fuentes de Inditex.

La venta online, por su parte, continúa registrando un notable crecimiento, situándose un 36% a tipo de cambio constante por encima de la registrada en el primer semestre de 2020, y un 137% superior a la del 2019, previo a la pandemia. La venta online superará el 25% del total en 2021, según las previsiones del grupo. El margen bruto por su parte alcanzó un robusto 57,9% sobre las ventas, fruto de la ejecución del modelo de negocio, de su flexibilidad y de la transformación digital. Con la información disponible en estos momentos, la compañía prevé un margen bruto alrededor de 57,5% (+/– 50 pbs) para 2021. Con respecto al inicio del segundo semestre, en el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el 9 de septiembre de 2021, la venta en tiendas y online a tipo de cambio constante creció un 22% respecto al mismo periodo de 2020 y un 9% con relación a 2019.

Al cierre del semestre, el Grupo contaba con 6.654 tiendas, tras la apertura de 92 nuevas tiendas en 27 mercados de todo el mundo.

UTERQÜE SE INTEGRARÁ EN MASSIMO DUTTI

Dentro de la estrategia de anticipación y transformación digital, Uterqüe se integrará en Massimo Dutti a lo largo del próximo año. Toda la gama de productos de Uterqüe pasará a estar disponible en la página web y en tiendas seleccionadas de Massimo Dutti y dejará de comercializarse en tienda propia.

El objetivo de Inditex con esta integración es "aprovechar al máximo la penetración y proyección que Massimo Dutti tiene en mercados internacionales como Estados Unidos, Canadá, México o Turquía desde hace años". Esta intervención está en línea con "la estrategia iniciada con Zara Home y Zara, donde, con muy buenos resultados, se aprovechan al máximo las sinergias entre marcas", subrayan desde Inditex.

Todo el resto de formatos del gigante textil de Arteixo siguen desarrollando su estrategia de transformación digital integrada y mantienen aperturas de tiendas relevantes. Más información.

INDITEX OPEN PLATFORM

Desde el punto de vista tecnológico, todas las aperturas están vinculadas a la incorporación de nuevos servicios articulados en torno a la Inditex Open Platform (IOP), que ha mejorado su rendimiento y alcance de manera constante a lo largo del semestre, según destacan desde el grupo, que sigue avanzando en el desarrollo de todo el edificio de aplicaciones y microservicios que constituye la plataforma.

Las tiendas de Zara en 21 mercados disponen ya del Modo Tienda. De ellos, en España, Reino Unido y Japón está plenamente implantado en todos los establecimientos. En otros mercados como Italia, Francia, Alemania o Estados Unidos, el despliegue prosigue a buen ritmo. Asimismo, las apps de Zara y Massimo Dutti, han incorporado probadores virtuales para su oferta de Beauty y calzado respectivamente, combinando tecnologías de realidad aumentada e inteligencia artificial y ofreciendo una mejor experiencia de cliente, al permitir interactuar de forma digital con el producto.

El servicio de consolidación de devoluciones está ya disponible en 20 mercados. A través de este sistema, el cliente puede consolidar en una sola devolución artículos de diferentes pedidos durante el período en que se permiten cambios y devoluciones. También se encuentran en pleno desarrollo para la app las distintas opciones de usabilidad del servicio Zara ID, un QR que permite a los clientes identificarse en las tiendas físicas de Zara y que incorpora funcionalidades como el pago, la devolución o la recogida de pedidos online. Al menos 15 mercados participan en estos momentos en la primera fase del proyecto - el envío del ticket electrónico - entre ellos España, Reino Unido, Francia, Estados Unidos o México.

Durante el primer semestre del ejercicio, Zara estrenó el nuevo edificio destinado a Zara.com en su sede central de Arteixo (España) que, con 67.000 metros cuadrados de superficie y las últimas innovaciones en materia de sostenibilidad, alberga los estudios de producción audiovisual y los equipos encargados de coordinar la venta online de la marca. El edificio ha requerido una inversión superior a los 110 millones de euros. En este sentido, la ejecución del plan de inversiones anunciado para el período 2020-2022, de 1.000 millones de euros destinados a digitalización y 1.700 millones de euros a la plataforma integrada de tienda y online, prosigue a buen ritmo. Al cierre del semestre, el Grupo contaba con 6.654 tiendas, tras la apertura de 92 nuevas tiendas en 27 mercados de todo el mundo.

ZARA MAN LANZA UNA LÍNEA DEPORTIVA

Inditex ha anunciado hoy el lanzamiento de Zara Athleticz, una nueva línea de prendas deportivas que Zara Man tendrá disponible por internet y en tiendas seleccionadas a partir del 30 de septiembre.

Zara Athleticz se basa en tres ideas fundamentales: sencillez, confort y funcionalidad. Más información.

OTRAS INICIATIVAS COMERCIALES

Durante el semestre también ha habido numerosas iniciativas comerciales que han mostrado el dinamismo de todas las marcas. Zara lanzó su primera colección Tribute, con fotografías icónicas del legendario creador de imágenes Peter Lindbergh y comisariado por el director creativo Fabien Baron. Ya en septiembre, Zara y Zara Home han colaborado con KASSL Editions, el colectivo de diseñadores de moda que ha creado una marca de ropa sin género, funcional y atemporal. Massimo Dutti lanzó Start Over, La Women Collection FW21 que destaca por sus pinceladas on trend en las siluetas. En el semestre, la marca lanzó su primera colección de lencería, Lingerie Collection Edition N.1

Por su parte, Pull&Bear sorprendió con su colección Dancing into the New, con el baile y la diversión como pilares de la nueva temporada. La colaboración de Bershka y C. Tangana propone una colección de prendas y accesorios inspirada en “El madrileño”, el disco que le ha consolidado como artista total, para que su música no solo se escuche, sino que también se pueda vestir. Oysho, además de proseguir con todas sus iniciativas vinculadas al deporte femenino, presentó Working Leisure, su nueva colección técnica athleisure. Con motivo del Día Internacional del Yoga, la marca lanza la campaña Yoga is Limitless, con sesiones online de yoga desde las principales ciudades del mundo.

Stradivarius transporta a los 2000 con ‘Varsity’, la colección retro con un twist rebelde con estilismos inspirados en uniformes escolares, faldas de tablas y el color verde. Uterqüe lanzó su nueva colección otoño-invierno, Incoming, con una sorprendente campaña 3D que recrea una atmósfera surrealista y que entabla un diálogo con el futuro a través de la realidad virtual.

Otras iniciativas destacadas del semestre han sido la colaboración de Pull&Bear con la marca de rotuladores POSCA o su cápsula Space Jam: A New Legacy X Pull&Bear, inspirado en los Looney Tunes y en el mundo del baloncesto. Massimo Dutti presentó sus primeras colecciones de baño para hombre y mujer. Bershka, por su parte, ideó una colección cápsula inspirada en icónicos equipos de la NBA. Y Summer Mantras es el nombre de la campaña llena de mensajes positivos y esperanzadores creada por Stradivarius a lo largo del trimestre. Zara Home se asoció al mundo del cine durante este segundo trimestre, al tiempo que lanzaba su primera colección de utensilios de repostería Pastry Collection, diseñados en exclusiva por Cédric Grol.

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

El compromiso de Inditex en materia de sostenibilidad se ha reforzado con la firma por parte del presidente, Pablo Isla, de la carta de la Alliance of CEO Climate Leaders, en la que 90 primeros ejecutivos de grandes compañías mundiales llaman a la acción al grupo de países que forman el G7, para que se aceleren las iniciativas de reducir a la mitad las emisiones mundiales en el año 2030 y alcanzar el objetivo de cero emisiones netas en el año 2050. En este sentido, el presidente anunció durante la Junta General de Accionistas celebrada el 15 de julio, que el Grupo adelanta al año 2040 su objetivo de cero emisiones netas, diez años antes de lo previsto, ya que anteriormente estaba para 2050. En este contexto el presidente explicó además que se anticipan e incorporan otros compromisos del Grupo en materia de sostenibilidad:100% Algodón más sostenible para 2023, que adelanta en dos años el anterior objetivo de 2025.

Energías 100% renovables en 2022, que supera el 80% previsto anteriormente. Más de la mitad de las prendas serán Join Life en 2022, el etiquetado de máxima sostenibilidad del Grupo. Y, como nuevo objetivo, se reducirá el impacto del agua un 25% en toda la cadena de suministro en 2025.La compañía sigue avanzando además en todo el resto de compromisos, como la eliminación de plásticos, con un primer hito alcanzado el pasado año de eliminar todas las bolsas de plástico de sus tiendas y pedidos online, siendo sustituidas por bolsas de papel reciclado y reciclable. Asimismo, durante todo el primer semestre, Inditex ha seguido liderando y promoviendo iniciativas de sostenibilidad con un amplio impacto transformador en toda la cadena de suministro. En el terreno de la salud y seguridad ocupacional, el Grupo ha sido uno de los impulsores y firmantes del International Accord for Health and Safety in the Textile and Garments Industry. A través del mismo, se prolongarán las labores de inspección y mejora de las infraestructuras destinadas a la fabricación textil en Bangladés, en coordinación con la iniciativa RMG Sustainability Council (RSC), a la vez que se promoverá la extensión de este sistema a terceros mercados.

INVERSIÓN SOCIAL

En el ámbito de la inversión social, Inditex sigue desarrollando sus programas estables de inversión social, al tiempo que realiza aportaciones de índole extraordinaria relacionadas con emergencias.

El primer semestre ha estado marcado por este tipo de aportaciones puntuales, como la colaboración con Médicos sin Fronteras (MSF) para responder a necesidades médicas urgentes derivadas del terremoto de Haití. "Gracias a una aportación de 250.000 euros, se ha contribuido a la reconstrucción del hospital de Port-à-Piment, donde MSF lleva a cabo atención materno-infantil, así como el tratamiento de pacientes heridos por el terremoto, evacuados desde la localidad de Les Anglais", destaca Inditex en un comunicado.

Asimismo, en colaboración con varios de sus proveedores, la compañía ha realizado diversas donaciones de prendas de abrigo para apoyar la labor de ACNUR con personas desplazadas entre Afganistán y Turquía. Esta misma organización de Naciones Unidas ha recibido más de 20.000 prendas de ropa y calzado que han sido distribuidas por la ONG Accem, para satisfacer necesidades humanitarias de migrantes llegados a las costas de las Islas Canarias (España) en los últimos meses.

La reciente ola de incendios en Turquía y Grecia ha sido objeto también de reacción por parte de la compañía. "En Turquía hemos comprometido con la ONG TEMA, la ayuda para la reforestación de los hábitats afectados. En Grecia se ha articulado a través de ACNUR la atención a familias que han perdido sus hogares por el fuego.

En China, Inditex ha contribuido a paliar los efectos de las lluvias torrenciales en la provincia de Henan, colaborando con la China Women’s Development Foundation y la China Environmental Protection Foundation, con donaciones de más de 3,5 millones de unidades de material sanitario valoradas en 1,2 millones de euros. Estas aportaciones de índole extraordinario son complementarias a los programas estables con ONGs de referencia como Entreculturas. En este sentido, Inditex ha reforzado el Programa Educar Personas, Generar Oportunidades (EPGO), en colaboración con esta organización, con el objetivo de apoyar, hasta 2022, a más de 200.000 personas que viven en contextos de pobreza, exclusión y emergencia humanitaria en diferentes zonas de América Latina, África y Asia.