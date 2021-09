José Manuel Pérez dirige 6gImpulsa, una consultora coruñesa que se dedica específicamente establecer puentes entre empresas locales interesadas en exportar e importadores de países de Sudamérica y el África subsahariana. Colabora con la Cámara de Comercio de A Coruña para favorecer estas relaciones, que a veces son de ida y vuelta. “Muchas veces nuestro trabajo tiene más enjundia en este segundo aspecto porque hay empresarios de los países de allá que quiere venir aquí a algo, a buscar know how o algún tipo de partenariado.

¿Qué oportunidades están ofreciendo ahora los mercados del sur?

África tiene uno de los crecimientos más sostenidos, una población muy joven y mercados muy dinámicos. Ofrece muchísimas oportunidades, pero a las empresas españolas les cuesta mucho verlas. Con la pandemia en África tienen más tiempo de recorrido con la pandemia porque prácticamente no se están vacunando pero es cierto que al ser una población tan joven no fue tan letal.

¿En qué países africanos ponen el foco ahora?

Trabajamos mucho con los países del arco atlántico africano: Senegal, Costa de Marfil, Ghana... Y luego otro país espectacular para exportar es Etiopía. Ahora mismo Etiopía está en una guerra civil que ha paralizado las inversiones allí, pero esto se solventará y es un país extraordinariamente importante porque es la capital de África, con una población de más de cien millones de habitantes, muy joven, creciendo exponencialmente y las empresas que han tenido la habilidad de negociar allí, que no es fácil, cuando consiguen a un socio local africano lo consigues para un momentón de tiempo. Sudáfrica también sigue siendo una gran potencia.

¿Qué mercancía se demanda?

En África y especialmente en Etiopía todo el tema de la agroproducción es muy interesante. Hemos tenido algún caso en que empresarios etíopes buscaban hacer una destilería porque tenían caña de azúcar. A veces no es tanto lo que tú puedas vender allí como el poder llevar tu know how. En un negocio internacional tienes que tener un buen socio local.

No será fácil negociar teniendo en cuenta la brecha cultural... ¿es fundamental el asesoramiento?

Nosotros nos dedicamos a eso. Puedes ir sin nadie, pero en un país donde no conoces la cultura es complicado. Los empresarios africanos son igual de desconfiados que tú. Javier Reverte decía que los etíopes son los gallegos de África y te aseguro que es cierto. Son extraordinariamente amables, pero tienen que verte más allá de esa primera visita para fiarse Después, es un país que va a ofrecer muchas oportunidades.