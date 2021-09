Las ideas bullen en la mente inquieta de Judit Cabana (A Coruña, 1983), fundadora y directora de la agencia Voltaxe. Esta coruñesa estudió Traducción e Interpretación y se formó en Comercio Internacional, un ámbito en el que inició su vida laboral ligada a varias multinacionales, pero siempre tuvo “la vena de emprender”, reconoce. Cabana ha sido cofundadora de la agencia de marketing Bysidecar y hace año y medio, a las puertas de la crisis del COVID, lanzó Voltaxe, una consultoría que impulsa a otras empresas desde la estrategia con un enfoque transversal y un fuerte componente digital. Voltaxe es el partner tecnológico de la plataforma coruñesa de comida a domicilio Xavou, que Estrella Galicia ha seleccionado para participar en su aceleradora de startups, The Hop. Esta empresaria gestiona también un servicio de traducción jurada —traducionxurada.com— y un ecommerce de vinos —elvinodelmes.net— con catas presenciales que han conseguido mantener su cita en la ciudad mes a mes en plena pandemia. “Haciendo las cosas bien, hay que seguir empujando”, defiende.

¿Cómo surgió la idea de negocio de Voltaxe?

Voltaxe surge en diciembre de 2019, justo antes de toda la crisis de la pandemia. A mí me coge en un proceso de cambio profesional. Necesitaba un proyecto de emprendimiento propio, en el que llevaba ya trabajando muchos años y Voltaxe nace de lo que yo entendía que muchas empresas necesitaban: consultoría estratégica. Somos una agencia de marketing especializada en estrategia de negocio con un fuerte componente digital.

Suena a propuesta dirigida a empresas de cierto tamaño, ¿es así?

Yo he trabajado para empresas muy grandes y la idea es poner esa experiencia al servicio de otro tipo de empresas. Sí es verdad que para que una empresa pueda competir en digital, desde mi punto de vista, necesita cierto componente tecnológico de base. De nada te vale hacer una web con subvención si luego no tienes presupuesto para invertir en ese ecommerce y careces de estrategia para explotarlo.

¿La clave es hacer algo a medida de lo que se pueda sostener?

Exacto. Y algo que te lleve a resultados. Nosotros trabajamos con alguna gran empresa, pero sobre todo con empresas medianas porque nos queremos posicionar a nivel local. Tenemos algún cliente en Madrid, pero nuestro foco es Galicia y queremos aportar valor aquí. Si podemos contar con empresas que tengan compromiso con la sociedad, genial.

¿En qué sectores?

Tenemos una gran implantación en alimentación. En este sector tenemos experiencia y trabajamos desde una perspectiva omnicanal. Durante la pandemia ayudamos a algún cliente a diversificar su modelo. Muchos de ellos estaban orientados a B2B [transacciones comerciales entre empresas] y hemos tenido que ayudarles a abrir nuevos canales de venta directa al consumidor final. A nivel alimentación trabajamos con Xavou en el canal delivery, Vinigalicia, Palacio de Oriente, Sabor Rural, Hostelería Selección. Trabajamos tanto con grandes marcas como distribuidores. Después tenemos clientes de todos los sectores: Silvereira en artesanía y joyería, escuelas de formación, energía renovable, un laboratorio protésico, seguros, moda sostenible... de todo tipo.

¿Cómo se vive en las empresas ese proceso de transformación que ustedes impulsan?

Depende mucho de la empresa. Hay empresas en que es un poco caótico y todo son problemas.

La resistencia al cambio…

Exactamente. Muchas barreras son por los procesos, las personas, las tecnologías que no se pueden engranar… y romper eso y facilitar la transición es complejo. Otras empresas en cambio están muy preparadas. Depende mucho de las personas que lideran estos proyectos.

¿Es más fácil cuanto más nuevo es un proyecto?

Por supuesto. Porque ya nacen con esa perspectiva digital. Pero también tenemos empresas que tienen 70 años de historia y todo se puede hacer.

Pongamos por caso un negocio pequeño que tiene un presupuesto limitado y sabe que ha que digitalizarse pero tal vez no sabe muy bien dónde se mete. ¿En qué tiempo puede esperar un retorno de su inversión?

Las estrategias que nosotros preparamos son siempre orientadas a resultados. Si yo invierto mil euros para captar nuevos clientes tengo que ver cuántos clientes he conseguido, cuándo me ha constado cada cliente y quién más se ha ido. Una cosa curiosa que vemos en muchos clientes es que no trabajan la parte de fidelización. Se hacen muchos esfuerzos en captar y estadísticamente se dice que conseguir a un cliente nuevo es hasta siete veces más costoso que fidelizar uno que ya tienes. Cuidar a los clientes que ya tienes es una clave estratégica.

O sea que Voltaxe cuidará bien a sus clientes…

¡Claro! Tanto a los nuestros como a los clientes de los nuestros.

Uno de sus clientes más emergentes es Xavou. Como partner tecnológico de este proyecto de delivery local, ¿qué aportan ustedes?

Diego Queiro, director de Xavou, nos ha dado la confianza desde el primer día para liderar todo lo que tiene que ver con marketing, comunicación, ventas y fidelización. Son nuestros cuatro pilares de trabajo. Ellos tienen una idea de negocio genial vinculada al mercado local. Hay unos valores con los que nos sentimos comprometidos, somos afines, y a partir de ahí entramos en el proyecto con esos cuatro ejes. Cocreamos el producto desde el pricing, funcionalidades, valores de marca, target y enlazamos las campañas.

Xavou participa en el programa de emprendimiento The Hop de Estrella Galicia. ¿Qué experiencia están teniendo dentro de esta iniciativa que este año se enfoca a la digitalización del canal Horeca?

Es muy interesante. Participar en este tipo de proyectos siempre es un impulso. The Hop pone a nuestra disposición mentores y tiene detrás a una empresa muy sólida como es Hijos de Rivera. Todo lo que sea sumar y tener su apoyo, es bienvenido.

La digitalización ya era un mandato antes pero la crisis de COVID forzado un boom digital. ¿Ahora se nota una desescalada?

No, en absoluto. La pandemia ha acelerado las cosas simplemente y la gente ha entendido que es importante estar en el canal digital. Ha abierto los ojos a mucha gente y ahora no se desprende. Aunque los resultados no son siempre inmediatos, hay que estar. Si no estás tú, van a estar otros.

Decía que el canal digital da la posibilidad de adaptar los procedimientos de éxito de las empresas grandes a la pymes. ¿Hasta qué punto se puede trasladar a un pequeño comercio un modelo online integrado como el que ha desarrollado Inditex por ejemplo?

Yo creo que no hay empresa pequeña para tener una estrategia digital. Por pequeño que seas, tienes que tener tu base de datos de clientes y trabajarla, tienes que tener tu analítica para saber lo que está pasando y lo que está funcionando. Claro, es complejo porque tal vez no tienes recursos ni tiempo, pero si inviertes mil euros tienes que saber qué sucede con esos mil euros. Y no hay empresa pequeña para eso. Las empresas están cada vez dedicándole mayor inversión a todo lo que nosotros hacemos. No creo que haya que poner el foco en lo digital exclusivamente. Al final el marketing, la comunicación y las ventas son transversales. Yo creo que hay que apostar por profesionalizar los servicios que las agencias ofrecemos y hacer de la omnicanalidad algo real. Es algo transversal.