La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, aseguró que van a derogar la reforma laboral, aunque ha advertido al Gobierno de que “se equivocará” si no se hace. “Es imposible salir de esta crisis con más igualdad si no derogamos la reforma laboral. Vamos a derogar la reforma laboral, estamos en el Gobierno para esto. Soy clara, lo vamos a hacer y si no lo hacemos se equivocará el país, el Gobierno y España”, indicó Díaz.

Durante su discurso, Díaz hizo hincapié en que han demostrado que se pueden salvar los empleos y las empresas sin recortar derechos: “No hay que salir de una crisis recortando derechos, la austeridad forma parte del pasado”. “El tiempo de los hombres de negro se ha terminado, el tiempo de las reformas estructurales contra los pueblos, contra la mayoría social se ha terminado. Es imprescindible salvar a la gente, no nos equivoquemos, no volvamos a la austeridad”, apostilló. Asimismo, la vicepresidenta Díaz afirmó que ahora España está “en los idénticos parámetros de antes de la crisis” y criticó a aquellos que “presumían” de buena gestión y que hoy tienen “a su milagro económico en la cárcel”.