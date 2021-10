La vicepresidenta de Asuntos Económicos, la coruñesa Nadia Calviño, y el ministro de Finanzas de Francia, urgieron ayer a dar una respuesta europea al incremento de los precios de la energía, mientras que la Comisión Europea prefiere no “sobrerreaccionar” y opta por encontrar un “equilibrio” para no perjudicar la transición ecológica y la descarbonización del bloque. En la reunión de ministros de Finanzas de la zona euro (Eurogrupo) en Luxemburgo, Calviño y Le Maire defendieron que atajar la escalada de precios de la electricidad debe ser una “prioridad máxima” porque, en palabras del galo, es “insoportable” para hogares y empresas.

“Hemos propuesto un conjunto de iniciativas y vamos a seguir defendiendo una respuesta urgente y una respuesta fuerte por parte de las instituciones comunitarias”, reclamó Calviño, en referencia a las propuestas que ella y su homóloga de Transición Ecológica transmitieron hace dos semanas a Bruselas. Celebró que la postura del Gobierno español “cada vez cuenta con un apoyo más fuerte por parte del resto de Estados miembros” y defendió que es “fundamental” garantizar la estabilidad de los mercados internacionales y “evitar un impacto negativo sobre los ciudadanos y la competitividad” de las empresas.

Le Maire, por su parte, subrayó que el aumento del precio de la luz “es claramente un asunto de gran preocupación” porque es “injusto, ineficiente y costoso”. “Es necesario actuar y tomar decisiones”, reivindicó, antes de criticar que el precio en el sistema europeo actual estén tan “vinculado” al del gas. Señaló que debe existir una “mejor regulación” del mercado y las reservas de gas y crear un “vínculo directo” entre el coste de producción de la electricidad en cada país y el precio pagado por el consumidor, a través de contratos a largo plazo o tarifas reguladas.

Por su parte, el comisario de Economía, Paolo Gentiloni, reconoció que es necesario “actuar” para ayudar a los hogares “más vulnerables” y recordó que Bruselas prepara un documento con medidas que ya pueden adoptar los Estados miembros sin incumplir la normativa actual. No obstante, añadió que las actuaciones que se adopten no pueden ser “contradictorias” con la “senda” para descarbonizar las economías del bloque. “Hay que encontrar un equilibrio entre la necesidad de dar una respuesta inmediata y que estas respuestas no sean contradictorias con nuestros objetivos a medio plazo para la transición climática”, argumentó.

El precio del MWh en el mercado mayorista llega hoy a 203 euros

El precio medio diario de la electricidad en el mercado mayorista sube hoy un 9,2%, hasta los 203,68 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone el segundo registro más alto de la serie histórica, solo por detrás de los 216 euros a los que llegó el viernes pasado. Tras concluir septiembre con un precio medio récord, solo después de julio y agosto, octubre ya ha registrado los dos precios más altos vistos hasta ahora en solo cinco jornadas, y la tendencia sigue al alza con este nuevo registro, que también supondrá el martes más caro de la historia.

El precio hoy, que tendrá su pico entre las 20.00 y las 21.00 horas (256,47 euros) subirá un 11,5% respecto a hace una semana, cuando el precio de la electricidad en el mercado mayorista español estaba en 182,71 euros/MWh. Comparándolo con hace un año, el precio de la electricidad aumenta un 341%, según los datos del operador de mercado eléctrico designado.