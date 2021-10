La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha asegurado que la recuperación de la economía española está en marcha y "cada vez se nota más sobre el terreno", destacando la evolución positiva del empleo.

En concreto, la ministra ha destacado la reducción del desempleo que se registró en septiembre, con 76.113 parados menos, y ha avanzado que "se sigue manifestando en el mes de octubre".

Además, la ministra ha celebrado que desde el momento más duro de la tercera ola de la pandemia se hayan creado en términos netos 1,4 millones de puestos de trabajo, que el desempleo juvenil ya está por debajo de los niveles prepandemia y en afiliación a la Seguridad Social los números están por encima de lo registrado antes de la crisis. También ha resaltado que actualmente hay unos 200.000 trabajadores cubiertos por los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

"Estos son los indicadores que más nos muestran que la recuperación ya es cierta, porque está llegando allí donde es importante", ha remarcado durante la clausura de la entrega de los Premios Fundación la Caixa a la Innovación Social.

Indicadores medioambientales y sociales

La vicepresidenta ha remarcado la importancia de conseguir que la recuperación económica no sea un mero rebote, sino que sea sostenida y sostenible en el tiempo. Para ello, la ministra ha puesto en valor el prestar atención no solo a los indicadores económicos, como el PIB o la inflación, sino también a la sostenibilidad medioambiental y social.

Para ello, ha destacado el papel del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el que el Gobierno se ha comprometido con Bruselas en el cumplimiento de objetivos enmarcados en cuatro ejes principales: el eje verde, el digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos ejes, según Calviño, deben guiar la modernización y la transformación del tejido productivo español para avanzar hacia una recuperación más fuerte y sostenible a medio y largo plazo.

Pese a destacar la "mejor" salida de esta crisis respecto a la anterior crisis financiera de 2008, la responsable económica del Gobierno ha admitido que en todos estos años los indicadores de desigualdad no se han recuperado.

Ante esto, la vicepresidenta considera se abre ahora una oportunidad histórica y extraordinaria para que España cambie "todas las cosas que no pueden seguir así", como son todos los indicadores de la desigualdad. "Un país rico como España no se puede permitir tener niño pobres y no podemos permitirnos tener una parte de la población con situación de vulnerabilidad", ha remarcado.

Por ello, ha insistido en que se necesita "determinación" y voluntad de remar "todos en la misma dirección" para abordar los retos de país a través de la "oportunidad" que ofrecen los 140.000 millones hasta 2026 enmarcados en los fondos europeos 'Next Generation EU'.