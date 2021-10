La presidenta de la Asociación Provincial de Amas de Casa de A Coruña, Rosa Otero, presentó ayer una propuesta para la creación de un sistema de cotización especial que permita a las personas que se dedican al trabajo doméstico en sus propios hogares acceder a una pensión de jubilación contributiva. La iniciativa parte de A Coruña con la ambición de extenderse a toda España, para lo que la entidad provincial está recogiendo firmas de particulares y apoyos de instituciones. El Presidente de la Federación de Autónomos de Galicia, Francisco Javier Pérez Bello, participó en la rueda de prensa de ayer para mostrar su respaldo a la iniciativa.

Rosa Otero recordó que desde que se fundó la asociación, hace 56 años, las amas de casa de A Coruña han reivindicado poder cobrar una pensión al llegar a la edad de retiro, pero remarcó que en esta ocasión la propuesta es “novedosa en toda España” al concretar esa idea en un sistema contributivo que daría a las mujeres y hombres que se dedican a las tareas domésticas la posibilidad de pagar una cuota similar a la de autónomos, aunque con un importe más bajo, matizó. La cuantía exacta de esta cotización tendría que determinarla el Gobierno. Para ello, el colectivo pide que el Congreso de los Diputados cree una comisión o una subcomisión de Seguridad Social dedicada a desarrollar este nuevo régimen laboral por cuenta propia.

“Queremos contribuir —remarcó la representante de las amas de casa coruñesas— para una pensión de jubilación y no estar recurriendo a las no contributivas, para que la mujer después de trabajar toda la vida tenga no que pedir limosna para comer”. “El ama o amo de casa no tiene horario, no tiene vacaciones y realiza diversas funciones: educación, enfermería, cocina, plancha...”, enumeró la presidenta de la entidad. “No se pide que regalen ninguna pensión, sino que permitan cotizar por el trabajo que realiza”, recalcó.

“Yo mismo he sido amo de casa —comentó Francisco Pérez Bello—, ahora no lo soy pero cualquiera puede serlo en un momento dado y se van cubriendo etapas de la vida laboral”. El representante de la Federación de Autónomos de Galicia consideró que esta propuesta le conviene al Estado, ya que durante al menos 15 años estaría recibiendo nuevos ingresos sin tener que revertirlo. Ese es el plazo mínimo que es necesario tener cotizado para acceder a una pensión contributiva.

Impulso a la natalidad

Además del derecho individual, las promotoras de esta iniciativa resaltan el beneficio que generaría a nivel social, al apoyar la crianza de los hijos. “Ha habido una bajada muy grande de la natalidad y supone una gran preocupación”, ahondó Otero. Con esta fórmula, “el tiempo de cuidado de los hijos permitiría cotizar la para jubilación”.

La presidenta de las amas de casa hizo referencia también a que tradicionalmente las mujeres con este rol mantenían su posición económica con los ingresos de sus maridos y finalmente con una pensión de viudedad, pero “ahora hay muchas separaciones y muchos divorcios y quedan desprotegidas”. En todo, caso insistió en que la medida está enfocada para que puedan cobrar en el futuro tanto mujeres como hombres que ahora son jóvenes y que en algunos casos se ven relegados al hogar por la falta de empleo.