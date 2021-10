Comisiones Obreras (CCOO) inicia este jueves su 12º Congreso Confederal, el máximo órgano decisorio y deliberante del sindicato, y llega a esta cita con crecimiento de afiliados (56.000 más que en el anterior Congreso, que fue en 2017), de los que una parte cada vez mayor tiene bajos ingresos. Según los datos de la Memoria Económica que se va a presentar en el cónclave, a la que ha tenido acceso 'El Periódico de España', uno de cada cuatro afiliados de CCOO paga la cuota especial, reducida, para las personas con retribuciones brutas por debajo de los 14.000 euros al año. La Memoria es uno de los documentos que van a examinar y debatir hasta el sábado los 757 delegados de todas las organizaciones del sindicato que fijarán el rumbo de CCOO para los próximos cuatro años.

El texto, elaborado por la Secretaría de Finanzas, Administración y Servicios del sindicato, explica que de los 976.910 inscritos en CCOO en 2020, un 25% (241.447 personas) abonaban la cuota especial reducida, y un 3% (25.601 personas) la súper reducida, la que pagan los afiliados en peor situación económica: sin ingresos, con ingresos inferiores a los 7.000 euros anuales y los jóvenes en busca de su primer trabajo. Por lo tanto, un 28% de los integrantes de CCOO paga las cuotas pensadas para los miembros de menos recursos; el porcentaje ha aumentado en 5 puntos en los dos últimos años. Frente a la cuota ordinaria, que son 14 euros al mes, la especial reducida es de 7,65 euros mensuales y la súper reducida de 4 euros.

El documento apunta que el paulatino aumento del porcentaje de afiliados en cuotas para personas de ingresos bajos es "preocupante" y "requiere de un análisis colectivo que desvele las causas que están detrás", y aunque no se avanza ninguna hipótesis ("las causas a analizar serán complejas y se deberán a múltiples factores"), los datos invitan a pensar que la crisis del covid ha jugado un papel significativo: en 2020, el año en el que impactó la pandemia, el total de afiliados en la cuota general registró un retroceso de 13.000 personas, mientras que las fórmulas de pago pensadas para las situaciones de precariedad aumentaron en 24.326 afiliados. La Memoria pide en todo caso "un esfuerzo colectivo de actualización de los datos económicos de la afiliación, que permita acercar lo más posible la realidad salarial de cada afiliado o afiliada al tipo de cuota que deba abonar por el nivel anual de sus ingresos".

CCOO también registró en 2020 una ralentización en el crecimiento de la afiliación, que a pesar de la pandemia continuó aumentando: subió en 11.043 personas respecto a las cifras de 2019, un 1,14%. Un incremento que -dice la Memoria- "cabe destacar como positivo" por haberse producido "en pleno confinamiento". "Gran parte de este resultado se debió, sin duda, al amplio dispositivo de asesoramiento a la afiliación y al resto de trabajadores y trabajadoras puesto en marcha por todas las organizaciones confederadas [...] que la clase trabajadora supo sin duda valorar", según el diagnóstico de este documento.

Con el crecimiento registrado en 2020, CCOO regresa a unos niveles de afiliación y cuotas similares a los que tenía en los años previos a la crisis financiera, hacia 2007. El sindicato alcanzó sus mayores cotas de inscritos e ingresos justo al comienzo de aquella tormenta económica, que pronto -a partir de 2011- dio paso a una "caída afiliativa hasta el año 2016". Desde entonces y hasta ahora CCOO ha vivido una recuperación paulatina en el número de afiliados, que alcanzaron los 920.870 en 2017 (un 1,23% más que en 2016), sumaron otro 1,51% en 2018, un 3,32% en 2019 y se incrementaron en el año de la pandemia, 2020, en ese 1,14%.

La Memoria, de 14 páginas, se completa con el desglose de los ingresos y gastos del sindicato. En 2020, el conjunto de organizaciones confederadas en CCOO obtuvieron unos ingresos de 208 millones de euros, 4 millones menos que en 2019 porque "aunque hay un incremento en las cotizaciones, los servicios de asesoría jurídica, que se prestan normalmente de manera presencial, se reducen debido a la pandemia". El grueso de los recursos del sindicato provienen de ingresos propios de la actividad sindical, un 84% del total: 176 millones, de los que 130 millones se corresponden con las cuotas, 16,6 millones con la prestación de servicios y 29 millones con otros ingresos de explotación. Entre los ingresos externos, la parte más importante (21,5 millones, un 10% del total) es la de programas finalistas, que "se destinan íntegramente a la financiación de los distintos programas a cuyo fin están destinados". Las subvenciones institucionales, por la representatividad del sindicato obtenida en las elecciones sindicales, son 6,7 millones, un 3% del total de ingresos.

En cuanto al gasto, en 2020 sumó 190,3 millones, con tres epígrafes principales: personal (109 millones), servicios exteriores (44,1 millones) y otros gastos de explotación (30,6 millones). En total, CCOO gastó 14 millones menos que en 2019, por el efecto de la pandemia, según el documento, "que supuso un menor coste en los servicios exteriores (suministro eléctrico, mantenimiento de locales, viajes y reuniones...)".

Un Congreso sin suspense

Los Congresos, que se celebran estatutariamente cada cuatro años como máximo, sirven para renovar la dirección y definir la estrategia sindical para el subsiguiente mandato. Y aunque en la historia de CCOO no faltan los Congresos turbulentos, en esta ocasión, como en los dos últimos, se espera un cónclave tranquilo: la única candidatura a la Secretaría General es la del actual líder, Unai Sordo (no se esperan alternativas, aunque formalmente hay tiempo para presentarlas hasta el viernes por la mañana), y la expectativa es la de cierta continuidad en los equipos. Fuentes del sindicato apuntan a que la futura Ejecutiva podría ser más reducida que la actual, que consta de 15 miembros contando con el Secretario General, y apuestan porque no habrá cambios sustanciales en las áreas más delicadas, como Acción Sindical y Protección Social, que son las que pilotan las decisivas negociaciones en marcha con el Gobierno y las patronales sobre reforma laboral y pensiones. Una de las novedades que se prevén, adelantada por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, es la fusión de las tres fundaciones con las que cuenta el sindicato en una única organización que pasará a actuar como centro de análisis y reflexión, con la aspiración de constituirse en referencia del pensamiento de izquierdas.

Además de los 757 delegados que diseñarán el futuro próximo de CCOO, al Congreso están invitadas 150 personalidades de la economía, el sindicalismo internacional y la política. Por parte del Gobierno, intervendrá en la sesión inaugural la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, y en la clausura la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enviará un vídeo grabado por no encontrarse en Madrid. Además, participarán con intervenciones el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, el Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, la secretaria general de la organización de autónomos UATAE, María José Landaburu, el secretario general de la Confederación Europea de Sindicatos, Luca Visentini y el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder.