La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha viajado este miércoles a Argelia para asegurarse de que se cumplirá con el suministro de gas a España, según fuentes del sector, tras la crisis diplomática entre este país y el vecino Marruecos, por donde hasta ahora pasaba parte del gas argelino con destino a la península. Tras la reunión con su homólogo, Ribera ha agradecido las garantías dadas por Argelia para cumplir con los contratos firmados por las empresas españolas y argelinas. "Se ha explicitado la total garantía con respecto a los volúmenes pactados hoy", ha asegurado Ribera.

El viaje se produce después de que el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reiterara en varias ocasiones haber recibido garantías de Argelia de que se cumplirá con el suministro de gas a España.

Argelia es el primer productor de gas a España, con alrededor del 40% que llega a este país. Hasta ahora la forma de hacer llegar toda esta materia prima ha sido a través de dos gasoductos. El Magreb-Europa (GME), que pasa por Marruecos, y el Medgaz, inaugurado en 2011, que une directamente los yacimientos argelinos de Hassi R’mel con la ciudad de Almería. Pero a partir de este domingo, 31 de octubre, las tensiones diplomáticas entre Marruecos y Argelia supondrán el cierre del primero de los tubos, el Magreb-Europa.

Este gasoducto tiene capacidad de transportar hasta 13.500 millones de metros cúbicos de gas natural al año. Mientras el Medgaz tiene cabida para 8.000 millones de metros cúbicos, que se prevén ampliar antes de finalizar el año hasta los 10.000 millones. Esto no implica que ambos tubos trasporten toda esa cantidad de gas, pero sí que ese es su límite máximo.

Por tanto, en 2019, el Medgaz movilizó gas al 56% de su capacidad y el Magreb un 36%, de forma que la mayor parte del problema se podría trasladar de un tubo a otro, pero también es posible que se quede una parte por gestionar que podría transportarse a través de buques.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reiteró en varias ocasiones que el suministro estaba garantizado, después de una visita a Argel el pasado 30 de septiembre. Sus interlocutores argelinos, incluido el presidente, Abdelmayid Tebune, así se lo transmitieron y su homólogo, Ramtane Lamamra, se lo reiteró la semana pasada cuando se vieron en una conferencia internacional en Trípoli.

Se han quedado sin esclarecer “cómo” se traerá el resto de ese suministro a España, ni cómo hará Marruecos para recibir el suministro, que hasta ahora recibía de Argelia. Además, España se encuentra diplomáticamente entre la espada y la pared, entre Marruecos y Argelia. A esto se une el viaje sorpresa de la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La visita no aparecía en la agenda del Gobierno el viernes de la semana pasada y fue anunciada a última hora del martes con el objetivo de “reforzar el compromiso bilateral en el ámbito sector energético y afianzar el suministro de gas a nuestro país”. Tras cumplir con su agenda en el país magrebí, de la que no han trascendido más detalles, Ribera atenderá a los medios de comunicación a las 18.00 horas; además, a las 12.30 se ha realizado una declaración institucional de la que no ha trascendido todavía ningún detalle.

Enagás asigna más slots

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha subrayado en varias ocasiones que "hay muchas formas de transportar el gas" a España como gas natural licuado (GNL) por el mar, una opción muy cara en los últimos meses por el auge de la demanda desde Asia. En concreto, Enagás, en calidad de Gestor Técnico del Sistema gasista (GTS), ha adjudicado 23 slots adicionales para los próximos 12 meses en la segunda subasta extraordinaria de slots para la descarga de barcos metaneros de gas natural licuado (GNL) en las terminales de regasificación del sistema gasista español.

Estos 23 slots son adicionales a los 22 adjudicados en la subasta extraordinaria realizada en septiembre. Así, con estas dos subastas se han asignado en total 45 slots adicionales a los previstos inicialmente para los próximos 12 meses. Los slots son ventanas de capacidad para la descarga de barcos de gas natural licuado (GNL) en las plantas de regasificación.

Estas subastas extraordinarias se enmarcan dentro de las medidas que se están tomando "por prudencia y prevención" ante el contexto de volatilidad de los mercados mundiales de gas natural con el objetivo de poner a disposición de las empresas que traen el gas natural a España la máxima capacidad para promover las descargas de GNL en las plantas de regasificación del país. El objetivo de esta estrategia es contribuir con todas las medidas posibles a la garantía de suministro energético, según explica la compañía presidida por Antonio Llardén.